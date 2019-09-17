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Шохин назвал условия для перехода на четырехдневную рабочую неделю

Для перехода на четырехдневную рабочую неделю требуется гибкое законодательство, позволяющее решать вопросы между работодателем и сотрудником в индивидуальном порядке, заявил РБК глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин.

«Мы должны обеспечить гибкость трудового законодательства, которое даст возможность и работодателю, и работнику через коллективный договор индивидуально определить оптимальные формы присутствия на работе», — сказал РБК Шохин. По его словам, главное условие для работы, обязательные часы по которой можно сократить, — это работа на результат. «В тех видах деятельности, где результат не связан с индустриально-конвейерным видом производства, вполне возможно обеспечить и высокую производительность, и необязательность присутствия в течение 40 часов на рабочем месте», — заявил Шохин.

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В июне премьер-министр Дмитрий Медведев предположил, что технологический прогресс в будущем позволит сократить рабочую неделю до четырех дней, и поручил Минтруду до конца сентября представить свою позицию по этому вопросу. В ведомстве в беседе с РБК отметили, что на российских предприятиях уже есть возможность ввести укороченную неделю. Трудовой кодекс устанавливает лишь верхний порог рабочей недели (40 часов), а минимальное время при этом не определено.

13 сентября Медведев заявил, что возможность перехода на короткую рабочую неделю будет зависеть от экономической ситуации в стране на определенных видах производств. При этом опрос компании HeadHunter выявил, что 76% российских работодателей не планируют переходить на четырехдневную рабочую неделю, о планах рассмотреть перевод сотрудников на такой график в течение ближайшей пары лет сообщили 12% респондентов.

Теги: четырехдневная рабочая неделя, условия труда, Александр Шохин, новости РБК
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