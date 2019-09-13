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Медведев назвал условие для сокращения рабочей недели до четырех дней

Возможность перехода на четырехдневную рабочую неделю будет зависеть от ситуации в экономике страны на конкретных видах производств. Об этом заявил глава правительства Дмитрий Медведев, передает ТАСС.

«В будущем может быть и уменьшение трудовой недели, — сказал премьер на встрече с председателем Федерации независимых профсоюзов Михаилом Шмаковым. — Это будет зависеть от конкретной ситуации в экономике и на конкретных видах производств. Но погрузить все это — новое — в законодательство, наверное, необходимо».

По его словам, речь идет не просто о переходе на четырехдневную рабочую неделю, а о том, чтобы создать более гибкое трудовое законодательство, которое бы позволяло учитывать пожелания работников и позицию работодателей.

«Мы поддерживаем идею, что мы живем не для того, чтобы работать, а работаем для того, чтобы хорошо жить», — ответил главе правительства Шмаков, указав, что для этого нужно совпадение массы факторов.

Он добавил, что в Федерации независимых профсоюзов приняли решение создать рабочую группу, которая будет рассматривать все связанные с сокращением рабочей недели вопросы. Медведев, со своей стороны, заверил, что продолжит работу и в формате Российской трехсторонней комиссии, и в формате совещаний.

Экономика
Орешкин назвал главные условия перехода на четырехдневную рабочую неделю

О возможности перевести российскую экономику на четырехдневную рабочую неделю Медведев впервые высказался в прошлом году. Он уже поручил Минтруду до 30 сентября оценить влияние четырехдневки на производительность труда и социальную сферу.

По мнению главы Минэкономразвития Максима Орешкина, главными условиями для перехода на четырехдневную рабочую неделю в России являются высокие доходы населения и производительность труда. Без достижения этих условий дискуссия о переходе на сокращенную рабочую неделю вестись не может.

Теги: Дмитрий Медведев, премьер-министр, четырехдневная рабочая неделя
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