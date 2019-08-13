Минтруд предложил обсудить сокращение рабочей недели до четырех дней

Законодательство не запрещает переход на четырехдневную рабочую неделю, а лишь ограничивает ее максимальный порог до 40 часов, отметили в министерстве

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В России на предприятиях уже сейчас можно вводить сокращенную рабочую неделю — например, четырехдневную, — поскольку это никак не противоречит законодательству. Об этом РБК сообщили в пресс-службе Минтруда.

В ведомстве отметили, что Трудовой кодекс ограничивает максимальную продолжительность рабочей недели. Он должна длиться не более 40 часов.

«При этом нижней границы не существует. Таким образом, в рамках социального партнерства / коллективного договора в организациях уже сегодня может быть уменьшено как количество часов в рабочем дне, так и количество самих рабочих дней», — сказали в Минтруде.

Также там добавили, что получили письмо от Федерации независимых профсоюзов, которая выступила за введение четырехдневной рабочей недели. В Минтруде предложили вынести этот вопрос на обсуждение с участием как профсоюзов, так и работодателей — всех сторон социального партнерства. Свою инициативу профсоюзы направили на рассмотрение Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.