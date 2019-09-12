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Большинство работодателей исключили переход на четырехдневную неделю
Не рассматривают переход на сокращенную неделю 76% российских работодателей, показал опрос. Они опасаются снижения производительности труда, выгорания и ухудшения трудовой дисциплины
Фото: Александр Коряков / «Коммерсантъ»

Переход на четырехдневную рабочую неделю в ближайшие год или два рассматривают только 12% работодателей, пишут «Ведомости» со ссылкой на результаты опроса, проведенного исследовательской службой портала HeadHunter.

В долгосрочной перспективе переход на сокращенную рабочую неделю допускают 8% работодателей, а подавляющее большинство (76%) вообще не планируют переход на такой график. По мнению работодателей, для введения четырехдневки им придется снижать зарплату и нанимать новых людей, в результате чего упадет производительность труда, увеличится количество переработок, усилится выгорание и ухудшится трудовая дисциплина. Судя по результатам опроса, никаких недостатков во введении четырехдневной рабочей недели не видят только 10% работодателей.

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Безоговорочно целесообразным переход на сокращенную неделю сочли 19% опрошенных нанимателей, противоположного мнения придерживаются 49%. Половина (51%) сторонников четырехдневки видят основное преимущество в уменьшении выгорания сотрудников, 37% — более эффективное использование рабочего времени, а около трети опрошенных ожидают улучшения здоровья сотрудников.

Главным недостатком сокращенной недели 48% опрошенных сочли необходимость снижения зарплат, а вторым по значимости — снижение производительности труда (38%). Исследование показало, что 9% опрошенных считают целесообразным перевод сотрудников компании на четырехдневку при условии пропорционального снижения фонда оплаты труда.

Опрос проводился в начале сентября среди 200 российских работодателей.

О возможности в будущем перевести российскую экономику на четырехдневную рабочую неделю в июне впервые заявил премьер-министр Дмитрий Медведев, выступая на конференции по труду в Женеве. В августе он поручил Минтруду до 30 сентября оценить влияние четырехдневки на производительность труда и социальную сферу. Медведев также пояснял, что возможный переход на сокращенную рабочую неделю не будет использован для урезания зарплат, а также заявил о необходимости внесения в трудовое законодательство «более гибких формул».

Опрос ВЦИОМа показал, что 48% россиян не поддерживают сокращение рабочей недели, поскольку боятся потерять в деньгах.

Автор: Юлия Выродова
Теги: четырехдневная рабочая неделя, работодатели, опрос
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