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Власти раскрыли детали эксперимента по переходу на четырехдневку
В ведомстве сообщили, что, вероятнее всего, эксперимент по переходу на четырехдневную рабочую неделю пройдет на предприятиях, входящих в нацпроект «Производительность труда и поддержка занятости»
Петр Засельский (Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости)

Заместитель министра экономического развития Петр Засельский в интервью «Известиям» сообщил, что на этой неделе в Министерстве труда пройдет совещание, в рамках которого планируется обсудить тестовое введение четырехдневки на предприятиях, входящих в нацпроект по повышению производительности.

По его словам, конкретных параметров перехода на четырехдневную рабочую неделю пока нет. Он отметил, что делать окончательный вывод по этому вопросу можно будет после того, как схема будет отработана в большом количестве компаний. Замминистра считает, что эксперимент с сокращенной рабочей неделей только в одной компании не даст результатов. Для обсуждения этого вопроса, указал он, нужна статистика с качественной выборкой.

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Засельский считает, что сотрудники предприятий 30–40% рабочего времени ничего не делают. «Наша задача не в том, чтобы сократить рабочий день, а в том, чтобы они смогли делать его полезным», — сообщил чиновник.

Как отмечает издание, на сегодняшний день в нацпроект «Производительность труда и поддержка занятости» входят 266 предприятий малого и среднего бизнеса из 30 российских регионов.

В середине июня премьер-министр России Дмитрий Медведев в рамках 108-й Международной конференции труда в Женеве заявил, что в будущем технологический прогресс приведет к сокращению рабочей недели до четырех дней. Как отметил глава правительства, в экономике сократятся рабочие места, сократится рабочее время, а у людей расширится досуг. «Весьма вероятно, что будущее — за четырехдневной рабочей неделей как новой основой социально-трудового контракта», — отметил Медведев.

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На прошлой неделе Медведев заявил, что возможность перехода на четырехдневную рабочую неделю будет зависеть от ситуации в экономике страны на конкретных видах производств. Он отметил, что речь идет не просто о переходе на сокращенную рабочую неделю, а о том, чтобы создать более гибкое трудовое законодательство, позволяющее учитывать пожелания работников и позицию работодателей.

По данным опроса портала HeadHunter, переход на сокращенную рабочую недель в ближайшие год или два рассматривают только 12% работодателей, остальные 78% при таком развитии событий опасаются снижения производительности труда, выгорания и ухудшения трудовой дисциплины.

Автор: Михаил Юшков
Теги: Минэкономики, четырехдневная рабочая неделя
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