Власти раскрыли детали эксперимента по переходу на четырехдневку

В ведомстве сообщили, что, вероятнее всего, эксперимент по переходу на четырехдневную рабочую неделю пройдет на предприятиях, входящих в нацпроект «Производительность труда и поддержка занятости»

Петр Засельский (Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости)

Заместитель министра экономического развития Петр Засельский в интервью «Известиям» сообщил, что на этой неделе в Министерстве труда пройдет совещание, в рамках которого планируется обсудить тестовое введение четырехдневки на предприятиях, входящих в нацпроект по повышению производительности.

По его словам, конкретных параметров перехода на четырехдневную рабочую неделю пока нет. Он отметил, что делать окончательный вывод по этому вопросу можно будет после того, как схема будет отработана в большом количестве компаний. Замминистра считает, что эксперимент с сокращенной рабочей неделей только в одной компании не даст результатов. Для обсуждения этого вопроса, указал он, нужна статистика с качественной выборкой.

Засельский считает, что сотрудники предприятий 30–40% рабочего времени ничего не делают. «Наша задача не в том, чтобы сократить рабочий день, а в том, чтобы они смогли делать его полезным», — сообщил чиновник.

Как отмечает издание, на сегодняшний день в нацпроект «Производительность труда и поддержка занятости» входят 266 предприятий малого и среднего бизнеса из 30 российских регионов.