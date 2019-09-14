Киркоров спел «Снег» для танца молодых на свадьбе Собчак и Богомолова

Киркоров спел «Снег» для танца молодых на свадьбе Собчак и Богомолова

На свадьбе телеведущей Ксении Собчак и театрального режиссера Константина Богомолова для танца молодоженов певец Филипп Киркоров исполнил свою композицию «Снег». Об этом Киркоров написал в Instagram.

https://www.instagram.com/p/B2XSvlenGMv/

«Выдали нашу Ксюшу замуж за замечательного парня Костю, и первый танец молодых под их любимую песню в исполнении вашего покорного слуги», — написал певец, добавив, что ни одна пара, у которой он пел на свадьбе, не развелась.

Как отмечает «Пятый канал», после исполнения Киркоров пожелал, чтобы «холод этой песни» остался в композиции, а не в семейной жизни молодоженов.

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