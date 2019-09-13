Свадьба Ксении Собчак и Константина Богомолова. Фоторепортаж

В Москве проходит свадьба журналистки Ксении Собчак и режиссера Константина Богомолова. В Грибоедовский загс молодожены приехали на катафалке с надписью «Пока смерть не разлучит нас», а затем отправились в храм «Большое Вознесение», где обвенчались. Как проходит торжество — в фоторепортаже РБК.

Какие платья выбрала для свадьбы Ксения Собчак и чего ждать от торжества — в материале «РБК-Стиль»

