Общество , 13 сен, 16:45
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Свадьба Ксении Собчак и Константина Богомолова. Фоторепортаж
В Москве проходит свадьба журналистки Ксении Собчак и режиссера Константина Богомолова. В Грибоедовский загс молодожены приехали на катафалке с надписью «Пока смерть не разлучит нас», а затем отправились в храм «Большое Вознесение», где обвенчались. Как проходит торжество — в фоторепортаже РБК.
Какие платья выбрала для свадьбы Ксения Собчак и чего ждать от торжества — в материале «РБК-Стиль»
Ксения Собчак и Константин Богомолов заключили брак в Грибоедовском загсе Москвы. Для росписи журналистка выбрала платье Christos Costarellos
Это второй брак для обоих молодоженов. Ксения Собчак была замужем за актером Максимом Виторганом, а Константин Богомолов был женат на актрисе Дарье Мороз
В своем Instagram Собчак показала не только свадебные кольца, но и свадебные браслеты от ювелирного бутика J-Point
На церемонию Собчак и Богомолов приехали на катафалке с надписью «Пока смерть не разлучит нас»
В Московском управлении ГИБДД заявили, что проверят ранее появившееся в СМИ видео со свадебный кортежем
Свидетелем на свадьбе со стороны Собчак стал дизайнер Андрей Бартенев (на фото слева), а со стороны Богомолова — журналист Андрей Колесников (справа)
Собчак с матерью и Богомолов с родителями
Перед тем как отправиться на венчание, молодожены возложили цветы к памятнику князю Владимиру на Боровицкой площади в Москве
Для венчания, которое прошло в храме «Большое Вознесение» на Большой Никитской, Собчак выбрала платье Edem Couture. Свадебный банкет пройдет за городом