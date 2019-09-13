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Общество ,  
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Свадьба Ксении Собчак и Константина Богомолова. Фоторепортаж

В Москве проходит свадьба журналистки Ксении Собчак и режиссера Константина Богомолова. В Грибоедовский загс молодожены приехали на катафалке с надписью «Пока смерть не разлучит нас», а затем отправились в храм «Большое Вознесение», где обвенчались. Как проходит торжество — в фоторепортаже РБК.

Какие платья выбрала для свадьбы Ксения Собчак и чего ждать от торжества — в материале «РБК-Стиль»
 
Фото: Наталья Мущинкина / РИА Новости
Ксения Собчак и Константин Богомолов заключили брак в Грибоедовском загсе Москвы. Для росписи журналистка выбрала платье ​Christos Costarellos
Фото: konbog75 / Instagram
Это второй брак для обоих молодоженов. Ксения Собчак была замужем за актером Максимом Виторганом, а Константин Богомолов был женат на актрисе Дарье Мороз
Фото: xenia_sobchak / Instagram
В своем Instagram Собчак показала не только свадебные кольца, но и свадебные браслеты от ювелирного бутика J-Point
Фото: Корниенко Евгения / РИА Новости
На церемонию Собчак и Богомолов приехали на катафалке с надписью «Пока смерть не разлучит нас»
Фото: Корниенко Евгения / РИА Новости
В ​Московском управлении ГИБДД заявили, что проверят ранее появившееся в СМИ видео со свадебный кортежем
Фото: Кровавая барыня / Telegram
Свидетелем на свадьбе со стороны Собчак стал дизайнер Андрей Бартенев (на фото слева), а со стороны Богомолова — журналист Андрей Колесников (справа)
Фото: Кровавая барыня / Telegram
Собчак с матерью и Богомолов с родителями
Фото: Кровавая барыня / Telegram
Перед тем как отправиться на венчание, молодожены возложили цветы к памятнику князю Владимиру на Боровицкой площади в Москве
Фото: РИА Новости
Для венчания, которое прошло в храме «Большое Вознесение» на Большой Никитской, Собчак выбрала платье Edem Couture. Свадебный банкет пройдет за городом
Теги: мультимедиа, Ксения Собчак, Константин Богомолов
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Собчак и Богомолов обвенчались
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