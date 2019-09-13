Собчак и Богомолов обвенчались

Телеведущая Ксения Собчак и режиссер Константин Богомолов обвенчались в Храме Большого Вознесения, сообщает «РИА Новости».

Ранее они заключили брак в Грибоедовском ЗАГСе, куда приехали на черном катафалке с надписью «пока смерть не разлучит нас». Московское управление ГИБДД проверяет видео со свадебным кортежем Ксении Собчак и Константина Богомолова.

Со стороны Собчак свидетелем на свадьбе был дизайнер Андрей Бартенев, а со стороны Богомолова — журналист Андрей Колесников. Накануне телеведущая опубликовала фото в свадебном платье.

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В марте этого года телеведущая заявила о расставании со своим мужем актером Максимом Виторганом. Они поженились в 2013 году.