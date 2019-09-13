Собчак и Богомолов приехали в загс на катафалке

Журналистка Ксения Собчак и режиссер Константин Богомолов приехали в загс на катафалке. Видео опубликовал телеканал РЕН ТВ.

На катафалк нанесена надпись «только смерть разлучит нас».

Ранее телеведущая опубликовала на своей странице в Instagram фото в свадебном платье с подписью «Мне кажется, я готова к главному Дню!». Собчак также опубликовала фото рук с браслетами, на которых нанесена надпись «К+К».

В марте этого года телеведущая заявила о расставании со своим мужем Максимом Виторганом. Они были вместе с 2013 года. «Мы вынуждены прокомментировать публично наши отношения, дабы прекратить все спекуляции на эту тему. Мы довольно давно живем отдельно и каждый своей жизнью», — написала она.