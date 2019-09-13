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«Первый канал» анонсировал новое шоу с участием Ксении Собчак
В ролике канала в Facebook Собчак разговаривает по телефону, лежа в ванной. «Привет, Андрей! Представляешь, он мне сделал предложение, от которого невозможно отказаться», — заявила она
Ксения Собчак (Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС)

«Первый канал» опубликовал в своем официальном аккаунте в Facebook тизер нового шоу с участием Ксении Собчак. На записи видно, как телеведущая лежит в ванной и разговаривает по телефону. «Привет, Андрей! Представляешь, он мне сделал предложение, от которого невозможно отказаться. Оно изменит всю мою жизнь», — говорит Собчак в ролике.

Запись в facebook пользователя 1tvru

Ранее Telegram-канал Baza со ссылкой на неназванный источник сообщил, что Собчак станет новой ведущей популярного шоу «Пусть говорят». «Это награда за правильное и активное участие в политической жизни страны в последние годы», — заявил собеседник издания.

Источник радиостанции «Говорит Москва» в окружении Собчак также заявил, что она будет новой ведущей шоу «Пусть говорят» на «Первом канале». «Да, предложение было. Похоже, она согласилась», — отметил он.

В разговоре с РБК представитель «Первого канала» на вопрос о замене ведущего телепрограммы на Собчак посоветовал следить за эфиром.

Программу «Пусть говорят» с 2005 по 2017 год вел Андрей Малахов. В 2017 году стало известно, что он переходит на «Россию 1» из-за конфликта, который произошел внутри команды ток-шоу. Новым ведущим «Пусть говорят» стал Дмитрий Борисов, у Малахова же на ВГТРК появились шоу «Прямой эфир» и «Привет, Андрей!». На момент публикации материала Малахов и Борисов не ответили на звонки РБК.

В мае 2019 года два источника РБК на медиарынке сообщили, что Ксения Собчак может стать ведущей программы на «Первом канале». Сама журналистка подтверждала переговоры с каналом, отметив отсутствие в них определенности. По ее словам, обсуждение с гендиректором «Первого канала» Константином Эрнстом идет «уже два года».

На крупных федеральных каналах Собчак перестала появляться с 2012 года. С журналисткой расторгли контракт на реалити-шоу «Топ-модель по-русски» на телеканале «Муз-ТВ». Такое решение сама Собчак объясняла «звонком сверху».

В 2018 году Ксения Собчак участвовала в выборах президента России в качестве самовыдвиженца. По итогам голосования дочь первого мэра Санкт-Петербурга Анатолия Собчака и Людмилы Нарусовой получила на выборах 1,66% голосов при 76,65% у Владимира Путина.

Ранее сегодня телеканал РЕН ТВ опубликовал видео прибытия Ксении Собчак и режиссера Константина Богомолова в загс на катафалке. Автомобиль украшала надпись «Только смерть разлучит нас». Перед этим телеведущая опубликовала на своей странице в Instagram фото в свадебном платье с подписью: «Мне кажется, я готова к главному Дню!»

Автор: Кристина Астафурова
Теги: Ксения Собчак, «Первый канал», Андрей Малахов
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