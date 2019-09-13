«Первый канал» анонсировал новое шоу с участием Ксении Собчак

В ролике канала в Facebook Собчак разговаривает по телефону, лежа в ванной. «Привет, Андрей! Представляешь, он мне сделал предложение, от которого невозможно отказаться», — заявила она

Ксения Собчак (Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС)

«Первый канал» опубликовал в своем официальном аккаунте в Facebook тизер нового шоу с участием Ксении Собчак. На записи видно, как телеведущая лежит в ванной и разговаривает по телефону. «Привет, Андрей! Представляешь, он мне сделал предложение, от которого невозможно отказаться. Оно изменит всю мою жизнь», — говорит Собчак в ролике.

Запись в facebook пользователя 1tvru

Ранее Telegram-канал Baza со ссылкой на неназванный источник сообщил, что Собчак станет новой ведущей популярного шоу «Пусть говорят». «Это награда за правильное и активное участие в политической жизни страны в последние годы», — заявил собеседник издания.

Источник радиостанции «Говорит Москва» в окружении Собчак также заявил, что она будет новой ведущей шоу «Пусть говорят» на «Первом канале». «Да, предложение было. Похоже, она согласилась», — отметил он.

В разговоре с РБК представитель «Первого канала» на вопрос о замене ведущего телепрограммы на Собчак посоветовал следить за эфиром.