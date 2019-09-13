Собчак и Богомолов возложили цветы у памятника князю Владимиру

Журналистка Ксения Собчак и режиссер Константин Богомолов после бракосочетания возложили цветы у памятника князю Владимиру. Соответствующую фотографию телеведущая опубликовала в своем Telegram-канале.

«Когда я спросила у Константина Богомолова, а что принято у вас (у молодоженов. — РБК), в Москве? Он просто взял меня за руку, отвел к Владимиру и сказал: «Ложи сюда»...», — написала телеведущая.

Ранее Собчак и Богомолов поженились и обвенчались в храме Большого Вознесения. Свидетелем на свадьбе со стороны невесты был дизайнер Андрей Бартенев, а то стороны жениха — журналист Андрей Колесников.

В Грибоедовский ЗАГС пара приехала на катафалке с надписью: «Пока смерть не разлучит нас». ГИБДД проводит проверку видео со свадебным кортежем молодоженов.