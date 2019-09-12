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Политика ,  
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Помощник Путина Ушаков отказался обсуждать историю с агентом ЦРУ в Кремле

Помощник президента Владимира Путина Юрий Ушаков не стал комментировать публикации в СМИ о работе секретного осведомителя ЦРУ в российских госструктурах. Об этом сообщает ТАСС.

«Комментариев нет», — сказал Ушаков.

Общество
Сосед сообщил о спешном отъезде семьи «агента ЦРУ» Смоленкова из дома

Ранее телеканал CNN сообщил, что в 2017 году американские спецслужбы вывезли из России своего агента, который был высокопоставленным сотрудником российских властей. The New York Times уточняла, что шпиона завербовали «десятилетия назад», когда он был чиновником среднего звена. Агент в том числе якобы передавал ценную информацию, которая касалась «вмешательства» России в выборы в США в 2016 году.

По данным «Коммерсанта», речь идет об Олеге Смоленкове, который в разные годы работал в администрации президента и в посольстве России в Вашингтоне, в том числе под руководством Ушакова.

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Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков подтверждал факт работы Смоленкова в администрации президента, но уточнял, что чиновник был уволен несколько лет назад. По его словам, у Смоленкова не было доступа к секретной информации. В целом историю о шпионе и российские, и американские власти отрицают.

Теги: Юрий Ушаков, шпион, комментарий
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