Помощник Путина Ушаков отказался обсуждать историю с агентом ЦРУ в Кремле

Помощник президента Владимира Путина Юрий Ушаков не стал комментировать публикации в СМИ о работе секретного осведомителя ЦРУ в российских госструктурах. Об этом сообщает ТАСС.

«Комментариев нет», — сказал Ушаков.

Ранее телеканал CNN сообщил, что в 2017 году американские спецслужбы вывезли из России своего агента, который был высокопоставленным сотрудником российских властей. The New York Times уточняла, что шпиона завербовали «десятилетия назад», когда он был чиновником среднего звена. Агент в том числе якобы передавал ценную информацию, которая касалась «вмешательства» России в выборы в США в 2016 году.

По данным «Коммерсанта», речь идет об Олеге Смоленкове, который в разные годы работал в администрации президента и в посольстве России в Вашингтоне, в том числе под руководством Ушакова.