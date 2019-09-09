CNN узнал о секретной эвакуации осведомителя США в правительстве России

В 2017 году американские спецслужбы провели секретную операцию и вывезли из России ценного агента, который «был одним из наиболее высокопоставленных источников в российском правительстве». Об этом сообщает CNN со ссылкой на чиновников из администрации президента США Дональда Трампа.
По словам одного из собеседников телекомпании, решение было принято в том числе из-за опасений, что Трамп и его администрация «неоднократно неправильно обращались c секретными разведданными» и могли способствовать разоблачению шпиона.
Отмечается, что операцию решили провести вскоре после встречи Трампа с главой российского МИДа Сергеем Лавровым и Сергеем Кисляком, который тогда занимал должность посла России в США. В ходе встречи, которая прошла в мае 2017 года в Белом доме, стороны обсудили предоставленные израильской разведкой секретные данные, касающейся деятельности террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) в Сирии.
CNN указывает, что эта информация не имела отношения к вывозу агента из России, однако тот факт, что Трамп раскрыл их Лаврову и Кисляку, стал поводом для сотрудников разведки обсудить вопрос о потенциальной опасности разоблачения источников информации.