CNN узнал о секретной эвакуации осведомителя США в правительстве России

Агента вывезли вскоре после встречи Трампа с Сергеем Лавровым в Белом доме. Собеседники телеканала сообщили, что неосторожное обращение президента США с секретными данными могло поставить шпиона под угрозу провала

Сергей Лавров и Дональд Трамп (Фото: Александр Щербак / ТАСС)

В 2017 году американские спецслужбы провели секретную операцию и вывезли из России ценного агента, который «был одним из наиболее высокопоставленных источников в российском правительстве». Об этом сообщает CNN со ссылкой на чиновников из администрации президента США Дональда Трампа.

По словам одного из собеседников телекомпании, решение было принято в том числе из-за опасений, что Трамп и его администрация «неоднократно неправильно обращались c секретными разведданными» и могли способствовать разоблачению шпиона.

Отмечается, что операцию решили провести вскоре после встречи Трампа с главой российского МИДа Сергеем Лавровым и Сергеем Кисляком, который тогда занимал должность посла России в США. В ходе встречи, которая прошла в мае 2017 года в Белом доме, стороны обсудили предоставленные израильской разведкой секретные данные, касающейся деятельности террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) в Сирии.

CNN указывает, что эта информация не имела отношения к вывозу агента из России, однако тот факт, что Трамп раскрыл их Лаврову и Кисляку, стал поводом для сотрудников разведки обсудить вопрос о потенциальной опасности разоблачения источников информации.