Сосед сообщил о спешном отъезде семьи «агента ЦРУ» Смоленкова из дома

Владелец дома напротив заметил, как при виде американского журналиста супруги сели в свои автомобили и срочно покинули дом

Фото: Hannah McKay / Reuters

Семья предполагаемого секретного осведомителя США Олега Смоленкова, работавшего в разные годы в Кремле, спешно покинула свой дом в городе Стаффорд, штат Вирджиния, при виде журналиста одного из американских СМИ. Об этом агентству «РИА Новости» сообщил владелец дома напротив Грег Талли.

По словам собеседника агентства, журналист дожидался хозяев дома в машине. Увидев представителя СМИ, супруги вошли в свой дом и спустя 15 секунд уехали на обеих машинах, рассказал Талли.

Мужчина также сообщил, что узнал о том, кем может быть его сосед, от журналиста издания Daily Beast.

В минувший понедельник CNN сообщил о том, что в 2017 году из России в США был вывезен агент, работавший на Вашингтон. Телеканал ссылался на источники в администрации президента Дональда Трампа. Сообщалось, что осведомитель был высокопоставленным сотрудником российских госструктур. Предположительно, операцию провели в том числе из-за опасений, что Трамп неаккуратно относится к секретным данным и может раскрыть шпиона.