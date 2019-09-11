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Газпром ₽275 (+18,03%) прогноз КИТ Финанс к 02.09.20 Купить
EQT $4,5 (-63,21%) прогноз Morgan Stanley к 27.07.20 Купить
Ferrari $185 (+21,58%) прогноз Credit Suisse к 19.06.20 Купить
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Сосед сообщил о спешном отъезде семьи «агента ЦРУ» Смоленкова из дома
Владелец дома напротив заметил, как при виде американского журналиста супруги сели в свои автомобили и срочно покинули дом
Фото: Hannah McKay / Reuters

Семья предполагаемого секретного осведомителя США Олега Смоленкова, работавшего в разные годы в Кремле, спешно покинула свой дом в городе Стаффорд, штат Вирджиния, при виде журналиста одного из американских СМИ. Об этом агентству «РИА Новости» сообщил владелец дома напротив Грег Талли.

По словам собеседника агентства, журналист дожидался хозяев дома в машине. Увидев представителя СМИ, супруги вошли в свой дом и спустя 15 секунд уехали на обеих машинах, рассказал Талли.

Мужчина также сообщил, что узнал о том, кем может быть его сосед, от журналиста издания Daily Beast.

Политика
«История осудит Трампа как худшего президента»: СМИ о шпионе ЦРУ в России

В минувший понедельник CNN сообщил о том, что в 2017 году из России в США был вывезен агент, работавший на Вашингтон. Телеканал ссылался на источники в администрации президента Дональда Трампа. Сообщалось, что осведомитель был высокопоставленным сотрудником российских госструктур. Предположительно, операцию провели в том числе из-за опасений, что Трамп неаккуратно относится к секретным данным и может раскрыть шпиона.

Позднее «Коммерсантъ» со ссылкой на источник в госорганах США сообщил, что речь идет об Олеге Смоленкове, который в разные годы работал в администрации президента. Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков подтвердил, что Смоленков работал в администрации президента. По словам Пескова, он был уволен несколько лет назад, а его должность не относилась к числу высших должностных лиц. Сообщения CNN о вывозе предполагаемого шпиона Песков назвал «жанром Pulp Fiction». Похожее заявление сделал и глава МИД Сергей Лавров, назвав публикации об агенте ЦРУ слухами. Госсекретарь США Майк Помпео, комментируя сообщения о шпионе ЦРУ, назвал их некорректными.

Автор: Мария Бондаренко
Теги: США, шпион, ЦРУ
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