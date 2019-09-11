Вернувшимся из России 35 украинцам выделят по $4 тыс.

Правительство Украины выделит каждому из 35 освобожденных Россией украинцев по $4 тыс. Об этом сообщила уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Людмила Денисова на своей странице в Facebook. По ее словам, такое решение члены правительства приняли на заседании.

«Было принято важное решение — каждый из 35 освобожденных 7 сентября украинских граждан получит единовременную денежную выплату в размере 100 тыс. гривен [$4 тыс.]», — написала она.

Денисова подчеркнула, что контролировать процесс выплат будет Министерство по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины.

Обмен заключенными между Россией и Украиной по формуле «35 на 35» состоялся 7 сентября. Процесс занял около четырех часов — автобусы с политзаключенными из СИЗО «Лефортово» направился в аэропорт Внуково, после чего самолет вылетел в Киев. Прибывших на Украину прямо у трапа встречал президент страны Владимир Зеленский.