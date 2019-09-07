Зеленский позвонил Путину после передачи заключенных

В субботу Россия и Украина обменялись заключенными по формуле «35 на 35». Путин и Зеленский позитивно оценили этот шаг, обменялись мнениями о саммите «нормандской четверки» и условились о дальнейших контактах

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Президент России Владимир Путин и украинский лидер Владимир Зеленский поговорили по телефону и позитивно оценили состоявшийся 7 сентября обмен заключенными. Разговор состоялся по инициативе украинской стороны, сообщается на сайте Кремля.

«Акцентирован прежде всего гуманитарный аспект этой акции, имеющей большое значение для нормализации и оздоровления двусторонних отношений», — говорится в сообщении.

Путин и Зеленский также обсудили проблемы внутриукраинского урегулирования, важность соблюдения режима прекращения огня и последовательного разведения сил на линии соприкосновения сторон в Донбассе.

Кроме того, лидеры двух стран поговорили о возможной организации саммита «нормандской четверки» (Россия, Украина, Франция, Германия). Путин отметил, что нужно продолжать подготовку к мероприятию, чтобы встреча прошла результативно и способствовала тому, чтобы стороны выполняли взятые на себя обязательства, прежде всего, «минские соглашения».