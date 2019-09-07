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Alibaba $225 (+26,6%) прогноз Jefferies к 14.08.20 Купить
Доллар/Рубль ₽65 (-1,83%) прогноз Morgan Stanley к 31.12.19 Купить
НОВАТЭК ₽1 436,21 (+9,47%) прогноз Citigroup к 12.08.20 Купить
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Зеленский позвонил Путину после передачи заключенных
В субботу Россия и Украина обменялись заключенными по формуле «35 на 35». Путин и Зеленский позитивно оценили этот шаг, обменялись мнениями о саммите «нормандской четверки» и условились о дальнейших контактах
Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Президент России Владимир Путин и украинский лидер Владимир Зеленский поговорили по телефону и позитивно оценили состоявшийся 7 сентября обмен заключенными. Разговор состоялся по инициативе украинской стороны, сообщается на сайте Кремля.

«Акцентирован прежде всего гуманитарный аспект этой акции, имеющей большое значение для нормализации и оздоровления двусторонних отношений», — говорится в сообщении.

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Обмен России и Украины. Что известно об этих заключенных

Путин и Зеленский также обсудили проблемы внутриукраинского урегулирования, важность соблюдения режима прекращения огня и последовательного разведения сил на линии соприкосновения сторон в Донбассе.

Кроме того, лидеры двух стран поговорили о возможной организации саммита «нормандской четверки» (Россия, Украина, Франция, Германия). Путин отметил, что нужно продолжать подготовку к мероприятию, чтобы встреча прошла результативно и способствовала тому, чтобы стороны выполняли взятые на себя обязательства, прежде всего, «минские соглашения».

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Встреча освобожденных Россией украинцев в Киеве. Фоторепортаж

Обмен заключенными прошел в субботу, 7 сентября. Каждая из сторон передала 35 человек, Москва освободила в том числе задержанных в Керченском проливе моряков, а также ряд осужденных в России лиц, включая режиссера Олега Сенцова, Николая Карпюка и Станислава Клыха. В список тех, кого передал Киев, среди прочих вошли глава украинского офиса «РИА Новости» Кирилл Вышинский и Владимир Цемах, один из ключевых свидетелей по делу сбитого над Донбассом в 2014 году малайзийского боинга.

В последний раз Россия и Украина обменивались удерживаемыми лицами в 2016 году. Переговоры о новом обмене активизировались после того, как президентом Украины стал Зеленский который обратился к Путину и потребовал вернуть задержанных моряков. Президент Украины встретил освобожденных граждан страны в аэропорту.

Автор: Константин Нагаев
Теги: Владимир Путин, Владимир Зеленский
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