Военный прокурор Украины назвал имена части переданных России заключенных

Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос опубликовал в Facebook имена 13 из 35 заключенных, которыми Киев и Москва обменялись 7 сентября.
По словам Матиоса, в список вошли:
- Алексей Седиков, гражданин России, приговорен к 11 годам лишения свободы за участие в боевых действиях против Вооруженных сил Украины в составе сил самопровозглашенной ЛНР
- Денис Сидоров, гражданин России, приговорен к 11 годам лишения свободы за участие в боевых действиях против Вооруженных сил Украины в составе сил самопровозглашенной ДНР
- Виктор Агеев, гражданин России, приговорен к 10 годам лишения свободы с конфискацией имущества за участие в ЛНР и незаконное обращение с огнестрельным оружием
- Александр Баранов, гражданин Украины, приговорен к 13 годам лишения свободы с лишением воинского звания за госизмену и дезертирство
- Максим Одинцов, приговорен к 13 годам лишения свободы с лишением воинского звания за госизмену и дезертирство
- Юлия Просолова, гражданка Украины, приговорена к 12 годам лишения свободы за теракт
- Станислав Ежов, гражданин Украины, приговорен к 3 годам и 28 дням лишения свободы за госизмену (отбыл срок наказания до приговора, за время нахождения под стражей)
- Андрей Васьковский, гражданин Украины, приговорен к 1 году и 7 дням лишения свободы за госизмену (отбыл срок наказания до приговора, за время нахождения под стражей)
- Юрий Ломако, гражданин Украины, приговорен к пяти годам лишения свободы за госизмену
- Сергей Лазарев, гражданин Украины, приговорен к 4 годам лишения свободы за госизмену
- Дмитрий Кореновский, гражданин Украины, задержан по подозрению в госизмене, создании террористической группы или организации, а также незаконном обращении с оружием
- Виктор Федоров, гражданин Украины, обвинен в госизмене, создании террористической группы или организации, а также незаконном обращении с оружием
- Олег Хоменко, гражданин Украины, обвинен в госизмене и дезертирстве
Вопросами других лиц, которых Украина выдала России в рамках обмена «35 на 35», занимались другие прокуратуры, в том числе надзорное ведомство автономной республики Крым, сообщил Матиос.