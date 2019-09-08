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Alibaba $225 (+26,6%) прогноз Jefferies к 14.08.20 Купить
Доллар/Рубль ₽65 (-1,83%) прогноз Morgan Stanley к 31.12.19 Купить
НОВАТЭК ₽1 436,21 (+9,47%) прогноз Citigroup к 12.08.20 Купить
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Военный прокурор Украины назвал имена части переданных России заключенных
Матиос огласил только 13 фамилий, это те, чьи дела вела Главная военная прокуратура Украины. В субботу Москва и Киев провели обмен по формуле «35 на 35», российская сторона еще не назвала имена всех, кто был освобожден
Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос опубликовал в Facebook имена 13 из 35 заключенных, которыми Киев и Москва обменялись 7 сентября.

По словам Матиоса, в список вошли:

  • Алексей Седиков, гражданин России, приговорен к 11 годам лишения свободы за участие в боевых действиях против Вооруженных сил Украины в составе сил самопровозглашенной ЛНР
  • Денис Сидоров, гражданин России, приговорен к 11 годам лишения свободы за участие в боевых действиях против Вооруженных сил Украины в составе сил самопровозглашенной ДНР
  • Виктор Агеев, гражданин России, приговорен к 10 годам лишения свободы с конфискацией имущества за участие в ЛНР и незаконное обращение с огнестрельным оружием
  • Александр Баранов, гражданин Украины, приговорен к 13 годам лишения свободы с лишением воинского звания за госизмену и дезертирство
  • Максим Одинцов, приговорен к 13 годам лишения свободы с лишением воинского звания за госизмену и дезертирство
  • Юлия Просолова, гражданка Украины, приговорена к 12 годам лишения свободы за теракт
  • Станислав Ежов, гражданин Украины, приговорен к 3 годам и 28 дням лишения свободы за госизмену (отбыл срок наказания до приговора, за время нахождения под стражей)
  • Андрей Васьковский, гражданин Украины, приговорен к 1 году и 7 дням лишения свободы за госизмену (отбыл срок наказания до приговора, за время нахождения под стражей)
  • Юрий Ломако, гражданин Украины, приговорен к пяти годам лишения свободы за госизмену
  • Сергей Лазарев, гражданин Украины, приговорен к 4 годам лишения свободы за госизмену
  • Дмитрий Кореновский, гражданин Украины, задержан по подозрению в госизмене, создании террористической группы или организации, а также незаконном обращении с оружием
  • Виктор Федоров, гражданин Украины, обвинен в госизмене, создании террористической группы или организации, а также незаконном обращении с оружием
  • Олег Хоменко, гражданин Украины, обвинен в госизмене и дезертирстве

Фотогалерея 
Освобожденные Украиной россияне во Внуково. Фоторепортаж

Вопросами других лиц, которых Украина выдала России в рамках обмена «35 на 35», занимались другие прокуратуры, в том числе надзорное ведомство автономной республики Крым, сообщил Матиос.

Политика
Обмен заключенными между Россией и Украиной по формуле 35 на 35. Главное

Обмен прошел днем в субботу, 7 сентября. В список лиц, которых выдала Москва, попали 24 моряка, задержанные в Керченском проливе за незаконное пересечение границы, а также режиссер Олег Сенцов и признанные виновными в убийстве российских военных во время первой чеченской кампании Николай Карпюк и Станислав Клых. Официального списка переданных Киевом лиц еще нет, но известно, что Украина выдала главу местного офиса «РИА Новости» Кирилла Вышинского и Владимира Цемаха, одного из свидетелей по делу гибели боинга над Донбассом в 2014 году.

Автор: Константин Нагаев
Теги: обмен заключенными, Главный военный прокурор
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