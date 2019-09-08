Военный прокурор Украины назвал имена части переданных России заключенных

Матиос огласил только 13 фамилий, это те, чьи дела вела Главная военная прокуратура Украины. В субботу Москва и Киев провели обмен по формуле «35 на 35», российская сторона еще не назвала имена всех, кто был освобожден

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос опубликовал в Facebook имена 13 из 35 заключенных, которыми Киев и Москва обменялись 7 сентября.

По словам Матиоса, в список вошли:

Алексей Седиков, гражданин России, приговорен к 11 годам лишения свободы за участие в боевых действиях против Вооруженных сил Украины в составе сил самопровозглашенной ЛНР

Денис Сидоров, гражданин России, приговорен к 11 годам лишения свободы за участие в боевых действиях против Вооруженных сил Украины в составе сил самопровозглашенной ДНР

Виктор Агеев, гражданин России, приговорен к 10 годам лишения свободы с конфискацией имущества за участие в ЛНР и незаконное обращение с огнестрельным оружием

Александр Баранов, гражданин Украины, приговорен к 13 годам лишения свободы с лишением воинского звания за госизмену и дезертирство

Максим Одинцов, приговорен к 13 годам лишения свободы с лишением воинского звания за госизмену и дезертирство

Юлия Просолова, гражданка Украины, приговорена к 12 годам лишения свободы за теракт

Станислав Ежов, гражданин Украины, приговорен к 3 годам и 28 дням лишения свободы за госизмену (отбыл срок наказания до приговора, за время нахождения под стражей)

Андрей Васьковский, гражданин Украины, приговорен к 1 году и 7 дням лишения свободы за госизмену (отбыл срок наказания до приговора, за время нахождения под стражей)

Юрий Ломако, гражданин Украины, приговорен к пяти годам лишения свободы за госизмену

Сергей Лазарев, гражданин Украины, приговорен к 4 годам лишения свободы за госизмену

Дмитрий Кореновский, гражданин Украины, задержан по подозрению в госизмене, создании террористической группы или организации, а также незаконном обращении с оружием

Виктор Федоров, гражданин Украины, обвинен в госизмене, создании террористической группы или организации, а также незаконном обращении с оружием

Олег Хоменко, гражданин Украины, обвинен в госизмене и дезертирстве

Вопросами других лиц, которых Украина выдала России в рамках обмена «35 на 35», занимались другие прокуратуры, в том числе надзорное ведомство автономной республики Крым, сообщил Матиос.