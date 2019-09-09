Песков объяснил отсутствие Путина при встрече заключенных в Москве

Глава государства не приехал встречать российских заключенных, отбывавших наказание в украинских тюрьмах, поскольку это не прерогатива президента, пояснил пресс-секретарь Дмитрий Песков

Президент Владимир Путин не стал приезжать в аэропорт, чтобы встретить прибывших из Киева в рамках обмена россиян, поскольку это не прерогатива главы государства. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Это удерживаемые лица, в целом, это не прерогатива главы государства. Он свою часть пути прошел, чтобы обмен состоялся. Это является главным, а не приезд или не приезд в аэропорт, — пояснил представитель президента. — Здесь разница не в эмоциональном фоне и церемониальности, важна суть и проделанная работа».

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