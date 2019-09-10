Минздрав заявил о широкой поддержке продажи алкоголя после 21 года

Законопроект Министерства здравоохранения о запрете продажи алкоголя до 21 года поддержали и другие ведомства, заявил ТАСС замминистра здравоохранения Олег Салагай.

«Законопроект согласован практически всеми федеральными органами, в которые он направлялся, в том числе Министерством экономического развития и Минпромторгом. Поэтому позиция федеральных органов в подавляющем большинстве положительна», — сказал он.

По словам заместителя министра, Минздрав ожидает рассмотрения законопроекта уже в текущем году. Салагай отметил, что идея о запрете спиртных напитков людей, не достигших 21 года, прошла обсуждение в Общественной палате и большей части регионов России.

Поправки в законодательство, которые запрещают продажу крепкого алкоголя людям до 21 года, Минздрав представил в марте. Согласно результатам опроса ВЦИОМа, идею повышения возраста покупателей алкоголя поддерживают 78% россиян.

В Минпромторге не исключили, что согласуют идею в случае, если она поступит в ведомство. Минэкономразвития не поддержало этот запрет, обосновав отказ возникновением дополнительных трудностей для магазинов и угрозой роста теневого рынка. Минфин также выступил против повышения возраста с 18 до 21 года.