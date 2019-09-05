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Доллар/Рубль ₽65 (-1,5%) прогноз Morgan Stanley к 31.12.19 Купить
Western Digital $70 (+13,23%) прогноз Wells Fargo Securities к 31.07.20 Купить
Procter & Gamble $134 (+9,29%) прогноз Barclays Capital к 31.07.20 Купить
BRENT $60 (-0,94%) прогноз ABN Amro к 30.12.19
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В Минфине выступили против запрета продажи алкоголя до 21 года
Минфин поддержал Минэкономразвития и выступил против повышения возраста продажи крепкого алкоголя с 18 до 21 года, предложенного Минздравом. Экономический блок правительства опасается роста нелегального рынка спиртного
Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС

Минфин не согласен с Минздравом и считает, что повышение минимального возраста продажи крепкого алкоголя до 21 года не даст положительного эффекта. Об этом заявил замдиректора департамента налоговой и таможенной политики Минфина Александр Коробутов, передает «Интерфакс».

«Увеличение возраста для приобретения алкоголя до 21 года — мы это не поддерживаем, я имею в виду Минфин, потому что считаем, что это как раз не даст положительного эффекта», — сказал он во время презентации исследования о теневом рынке алкоголя, подготовленного «Сколково» и центром социального проектирования «Платформа».

Коробутов заметил, что результаты исследования показывают, что главная причина существования нелегального рынка алкоголя — низкий уровень доходов населения. «Я думаю, что при достаточном уровне доходов, конечно, при альтернативе купить легальный алкоголь или купить нелегальный алкоголь [потребитель] пойдет покупать легальный алкоголь», — отметил он.

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Скворцова назвала возможные сроки запрета на продажу алкоголя до 21 года

За повышение нижней возрастной планки продажи алкоголя выступает Минздрав. Ведомство разработало поправки в законодательство, согласно которым продажа алкоголя крепостью более 16,5% до 21 года будет запрещена. Как сообщила на ВЭФе глава ведомства Вероника Скворцова, соответствующий законопроект может быть принят парламентом до конца года.

По словам Скворцовой, повышение возрастного ограничения связано с тем, что организм человека еще не до конца формируется к 18 годам. Самый активный период формирования организма и гормонального фона протекает с 14 до 20 лет. «Поэтому, конечно, надо уберечь от высококонцентрированного алкоголя в этом периоде прежде всего молодых людей», — объяснила глава Минздрава.

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Большинство россиян заявили о готовности к корпоративам без алкоголя

С критикой законопроекта выступало и Минэкономразвития. Ведомство предупредило, что это серьезно ограничит работу магазинов и замедлит скорость обслуживания. До разработки специального программного обеспечения продавцам вручную придется искать на этикетке обозначение крепости алкоголя, после чего проверять возраст покупателя. Однако главная проблема — формирование теневого рынка спиртного. «Необоснованный запрет» алкоголя для определенной категории лиц может способствовать росту уровня нелегальных продаж и увеличению теневого рынка алкогольной продукции, считают в Минэке.
 

Автор: Георгий Тадтаев
Теги: Минфин, алкоголь, возраст
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