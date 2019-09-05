В Минфине выступили против запрета продажи алкоголя до 21 года

В Минфине выступили против запрета продажи алкоголя до 21 года

Минфин поддержал Минэкономразвития и выступил против повышения возраста продажи крепкого алкоголя с 18 до 21 года, предложенного Минздравом. Экономический блок правительства опасается роста нелегального рынка спиртного

Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС

Минфин не согласен с Минздравом и считает, что повышение минимального возраста продажи крепкого алкоголя до 21 года не даст положительного эффекта. Об этом заявил замдиректора департамента налоговой и таможенной политики Минфина Александр Коробутов, передает «Интерфакс».

«Увеличение возраста для приобретения алкоголя до 21 года — мы это не поддерживаем, я имею в виду Минфин, потому что считаем, что это как раз не даст положительного эффекта», — сказал он во время презентации исследования о теневом рынке алкоголя, подготовленного «Сколково» и центром социального проектирования «Платформа».

Коробутов заметил, что результаты исследования показывают, что главная причина существования нелегального рынка алкоголя — низкий уровень доходов населения. «Я думаю, что при достаточном уровне доходов, конечно, при альтернативе купить легальный алкоголь или купить нелегальный алкоголь [потребитель] пойдет покупать легальный алкоголь», — отметил он.

За повышение нижней возрастной планки продажи алкоголя выступает Минздрав. Ведомство разработало поправки в законодательство, согласно которым продажа алкоголя крепостью более 16,5% до 21 года будет запрещена. Как сообщила на ВЭФе глава ведомства Вероника Скворцова, соответствующий законопроект может быть принят парламентом до конца года.