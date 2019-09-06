«Союз МС-14» с роботом Федором отстыковался от МКС

Корабль «Союз МС-14» с антропоморфным роботом Федором на борту отстыковался от Международной космической станции (МКС). Об этом сообщил космонавт Антон Шкаплеров во время трансляции, которая велась на сайте «Роскосмоса».
«Мы видим момент расстыковки. [...] Идет плавный отход, все идет пока штатно, дальность увеличивается», — заявил Шкаплеров. Посадка космического корабля на территории Казахстана запланирована на 0:34 мск 7 сентября.
Сам Федор в своем Twitter попросил поддержать его перед спуском. «Буду давать телеметрию в ЦУП (Центр управления полетами) по ходу работы», — добавил робот.
Ранее космонавт Александр Скворцов включил Федора перед его возвращением на Землю. До этого робот провел серию работ с бортовыми инструментами, включая электродрель, процесс контролировал космонавт Алексей Овчинин.