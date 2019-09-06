«Союз МС-14» с роботом Федором отстыковался от МКС

«Союз МС-14» с роботом Федором отстыковался от МКС

Корабль «Союз МС-14» с антропоморфным роботом Федором на борту отстыковался от Международной космической станции (МКС). Об этом сообщил космонавт Антон Шкаплеров во время трансляции, которая велась на сайте «Роскосмоса».

«Мы видим момент расстыковки. [...] Идет плавный отход, все идет пока штатно, дальность увеличивается», — заявил Шкаплеров. Посадка космического корабля на территории Казахстана запланирована на 0:34 мск 7 сентября.

Сам Федор в своем Twitter попросил поддержать его перед спуском. «Буду давать телеметрию в ЦУП (Центр управления полетами) по ходу работы», — добавил робот.

Ранее космонавт Александр Скворцов включил Федора перед его возвращением на Землю. До этого робот провел серию работ с бортовыми инструментами, включая электродрель, процесс контролировал космонавт Алексей Овчинин.