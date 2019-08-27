«Союз МС-14» с роботом Федором со второй попытки пристыковался к МКС

«Союз МС-14» с роботом Федором со второй попытки пристыковался к МКС

«Союз МС-14» с роботом Федором на борту доставил на МКС 670 кг сухих грузов. 24 августа стыковка корабля со станцией не удалась

Фото: «Роскосмос» / Twitter

Корабль «Союз МС-14» с антропоморфным роботом Федором на борту смог пристыковаться к модулю «Звезда» российского сегмента МКС. Трансляция велась на сайте «Роскосмоса».

«Корабль «Союз МС-14» успешно пристыковался к российскому сегменту Международной космической станции», — говорится в сообщении в Twitter госкорпорации.

Корабль доставил на МКС около 670 кг сухих грузов.

24 августа «Союз МС-14» с роботом Федором на борту не смог пристыковаться к станции. По предварительным данным NASA, причиной неудачи стали проблемы с усилителем системы автоматической стыковки «Курс» на борту МКС. После этого было принято решение о перестыковке.