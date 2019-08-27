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Технологии и медиа ,  
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Рогозин сообщил детали об отказавшей при стыковке «Союза» аппаратуре
Отказавшая при первой стыковке «Союза МС-14» аппаратура была не российского производства, сказал Рогозин. Ранее NASA указывало, что причиной неудачи стали проблемы с усилителем системы автоматической стыковки «Курс» на МКС
Дмитрий Рогозин (Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости)

Аппаратура системы сближения «Курс», которая отказала при стыковке «Союза МС-14» с МКС была не российского производства. Об этом глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин сообщил журналистам, передает ТАСС.

По его словам, оборудование МИМ-2 (малый исследовательский модуль «Поиск») не отвечало на сигналы корабля, но «этой аппаратуре десять лет, и она не российского производства».

Рогозин также сообщил, что поручил создать специальную комиссию для оценки состояния МКС. «Мной принято решение о создании комиссии, которая должна в целом оценить состояние станции, всех ее блоков, агрегатов», — сказал он. Глава «Роскосмоса» отметил, что в случае принятия решения о продлении работы станции после 2024 года «мы должны знать, какая деталь, какой узел находятся в ресурсе, вне ресурса, какого производства, есть ли у нас резервирование по ним».

Технологии и медиа
«Союз МС-14» с роботом Федором со второй попытки пристыковался к МКС

Утром 27 августа «Союз МС-14» с роботом Федором на борту смог успешно пристыковаться к МКС. Он пристыковался к модулю «Звезда». Ранее транспортный пилотируемый корабль «Союз МС-13» успешно перестыковался с этого модуля на малый исследовательский модуль «Поиск» российского сегмента МКС.

24 августа «Союз МС-14» не смог пристыковаться к станции. В Центре управления полетами решили отвести корабль на безопасное расстояние и попробовать повторить стыковку через сутки. NASA связало неудачу с проблемами с усилителем системы автоматической стыковки «Курс» на борту МКС.

Автор: Юлия Выродова
Теги: Дмитрий Рогозин, «Роскосмос», МКС
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