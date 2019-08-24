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NASA назвало причину отмены стыковки «Союза» с МКС
По его данным, корабль столкнулся с проблемами в системе автоматической стыковки на борту МКС. В настоящее время «Союз» отвели на безопасное от станции расстояние, попытку пристыковаться предпримут только на следующий день
Фото: Сергей Мамонтов / РИА Новости

Космический корабль «Союз», на борту которого находится робот «Федор», не смог пристыковаться к Международной космической станции (МКС) из-за проблем с усилителем системы автоматической стыковки «Курс» на борту станции. Об этом сказал диктор во время трансляции, которая велась на сайте NASA.

«Проблема не с системами «Союза», а с системами на МКС, системой стыковки» — заявил он.

Ведущий трансляции также добавил, что попытку пристыковать «Союз» к станции вновь предпримут только утром в воскресенье, 25 августа. По его словам, корабль сможет пристыковаться через 24 и через 48 часов.

Стыковка должна была состояться примерно в 8:30 мск субботы, 24 августа. «Союз» начал сближение с МКС в районе причального модуля, приблизился на 100 м, однако потом завис и стал отдаляться от станции. После этого в ЦУП приняли решение отвести космический корабль на безопасное расстояние.

Материал дополняется.

Автор: Анна Трунина
Теги: NASA, «Союз МС», МКС, Космос
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«Союз» с роботом «Федором» не смог пристыковаться к МКС
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