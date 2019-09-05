Робота Федора включили перед отправкой с МКС на Землю

Робота Федора включили перед отправкой с МКС на Землю

Космонавт Александр Скворцов по просьбе Центра управления полетами (ЦУП) включил робота Федора перед его возвращением на Землю. Об этом сообщает ТАСС.

«Робот включен, зеленые [индикаторы] горят», — сказал Скворцов. Отправка российского робота с Международной космической станции (МКС) запланирована на 7 сентября. Расстыковка пилотируемого корабля «Союз МС-14» пройдет 6 сентября.

Ранее Федор, находящийся на пристыковавшемся к МКС «Союзе МС-14», провел серию работ с бортовыми инструментами, в том числе электродрелью. Выполнение работ роботом при этом контролировал космонавт Алексей Овчинин.

27 августа корабль «Союз МС-14» с роботом Федором на борту пристыковался к модулю «Звезда» на МКС. Эта попытка стала второй, стыковка 24 августа оказалась неудачной. По предварительным данным NASA, причиной стали проблемы с усилителем системы автоматической стыковки на борту космической станции.