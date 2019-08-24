«Союз» с роботом «Федором» не смог пристыковаться к МКС

В Центре управления полетами по этому поводу уже начали заседание госкомиссии. По данным источника «РИА Новости», «Союз» не смог пристыковаться из-за возможных неполадок в системы стыковке корабля

Фото: Сергей Мамонтов / РИА Новости

Космический корабль «Союз МС-14», на борту которого находится робот «Федор», не смог в запланированное время состыковаться с Международной космической станцией. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на корреспондента из Центра управления полетами.

Корабль подошел к станции ближе чем на 100 м, потом завис у причального модуля, после чего начал отходить от МКС. В настоящее время «Союз» отвели на безопасное расстояние от космической станции.

Источник агентства «РИА Новости» в ракетно-космической отрасли рассказал, что корабль не смог состыковаться с МКС из-за неисправности системы сближения «Курс». На расстоянии 100 м, по всей видимости, отметил собеседник, отказал один полукомплект системы на корабле, после чего он автоматически переключился на второй, однако и тут возникли проблемы. Затем ЦУП дал команду на отвод корабля от МКС.

В NASA, в свою очередь, уточнили, что космический аппарат не смог зафиксироваться на причальном блоке МКС.

Спустя некоторое время журналистов, которые следили за стыковкой вместе со специалистами, попросили удалиться из Центра управления полетами. Руководство ракетно-космической отрасли и члены госкомиссии по полету космического корабля собрались на заседание по итогам несостоявшейся стыковки. В заседании участвуют гендиректор РКК «Энергия» Николай Севастьянов, начальник Центра подготовки космонавтов Павел Власов, директор ЦУПа Максим Матюшин, начальник головного научного института «Роскосмоса» ЦНИИмаш Сергей Коблов. Главы «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина в ЦУПе не был, однако после новостей о том, что стыковка не удалась, намерен приехать на заседание.