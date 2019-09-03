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Татнефть ₽649,5 (+1,28%) прогноз БКС к 26.09.19 Купить
Сургутнефтегаз ₽41,97 (+36,16%) прогноз Уралсиб к 03.09.20 Купить
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Технологии и медиа ,  
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В Twiitter робота Федора появилось снятое от его лица видео с дрелью

Человекоподобный робот Федор, находящийся на пристыковавшемся к Международной космической станции (МКС) корабле «Союз МС-14», провел серию работ с бортовыми инструментами, в том числе электродрелью. Об этом говорится в Twitter-аккаунте, который ведется от лица робота.

«Сегодня провели серию работ с бортовыми инструментами, которые могут понадобиться для внекорабельной деятельности», — говорится в сообщении. Выполнение работ с электродрелью контролировал космонавт Алексей Овчинин, уточняется на странице робота.

Технологии и медиа
Путин выразил надежду на помощь Федора космонавтам МКС

Ранее «Роскосмос» предоставил видеозапись, на кадрах которой Федор с российским флагом в руках переходит из одного отсека МКС в другой при помощи космонавтов.

27 августа корабль «Союз МС-14» с роботом Федором на борту пристыковался к модулю «Звезда» на МКС. Эта попытка стала второй, так как стыковка, проведенная 24 августа, оказалась неудачной. По предварительным данным NASA, причиной стали проблемы с усилителем системы автоматической стыковки на борту космической станции.

Федор, или Skybot F-850, — первый отечественный человекообразный робот-спасатель, адаптированный к работе на орбите. На космической станции он будет работать под руководством космонавта Александра Скворцова. Возвращение робота на Землю запланировано на 7 сентября.

Теги: робот, Федор, российский сегмент МКС
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