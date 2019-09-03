В Twiitter робота Федора появилось снятое от его лица видео с дрелью

В Twiitter робота Федора появилось снятое от его лица видео с дрелью

Человекоподобный робот Федор, находящийся на пристыковавшемся к Международной космической станции (МКС) корабле «Союз МС-14», провел серию работ с бортовыми инструментами, в том числе электродрелью. Об этом говорится в Twitter-аккаунте, который ведется от лица робота.

«Сегодня провели серию работ с бортовыми инструментами, которые могут понадобиться для внекорабельной деятельности», — говорится в сообщении. Выполнение работ с электродрелью контролировал космонавт Алексей Овчинин, уточняется на странице робота.

Ранее «Роскосмос» предоставил видеозапись, на кадрах которой Федор с российским флагом в руках переходит из одного отсека МКС в другой при помощи космонавтов.