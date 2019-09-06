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Доллар/Рубль ₽65 (-1,83%) прогноз Morgan Stanley к 31.12.19 Купить
Western Digital $70 (+13,93%) прогноз Wells Fargo Securities к 31.07.20 Купить
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СМИ узнали о поддержке Минфином идеи о налогах с водителей BlaBlaCar

Министерство финансов России предложило взимать подоходный налог (НДФЛ) с водителей сервисов совместных поездок на автомобиле с разделением расходов водителя и пассажиров, таких как BlaBlaCar (райдшеринг). Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на ответ ведомства на запрос Ассоциации региональных пассажирских перевозчиков России (РПП).

В документе за подписью замдиректора департамента налоговой и таможенной политики Виталия Прокаева говорится, что водители, которые подвозят попутчиков в рамках подобного сервиса должны уплачивать налог со ставкой 13%.

В письме представитель министерства подчеркнул, что все случаи, когда физическое лицо не облагается налогами, отображены в ст. 217 Налогового кодекса. Среди них пособия, пенсии, а также компенсационные выплаты федерального и местного уровня. В Минфине заключили, что других исключений не предусмотрено.

Издание отмечает, что взимание налогов с водителей BlaBlaCar и подобных сервисов может соответственно увеличить стоимость перевозок не менее чем на эти же 13%.

В ноябре 2018 года российские автоперевозчики подали иск к BlaBlaCar в суд с требованием запретить сервис, так как, по их мнению, он способствует развитию нелегальных перевозок с целью ухода от налогообложения.

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В начале июля стало известно, что Минтранс разрабатывает правила регулирования райдшеринга. Согласно проекту закона, перевозчик должен иметь права категории B и стаж от двух лет. Более того, все расчеты между попутчиком и водителем должны совершаться через онлайн-сервис. Разработку регулирования в BlaBlaCar поддержали.

Общероссийское объединение пассажиров (ООП) 30 июля обратилось в Госдуму с просьбой создать механизм, позволяющий блокировать сайты BlaBlaCar, «Яндекс.Автобусы», «Автовокзалы.ру» за «продажу товаров и услуг, угрожающих безопасности граждан». В нижней палате обсудят данную инициативу в осеннюю сессию.

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В конце 2018 года полиция раскрыла убийство 29-летней женщины, которая подвезла попутчика в направлении Тулы. Убившего ее попутчика она нашла через сервис BlaBlaCar. Им оказался мужчина, который был ранее судим за грабеж и изнасилование. Он регистрировался в BlaBlaCar под чужими именами и с фотографиями других людей.

Теги: Минфин, НДФЛ, водители, райдшеринг, налоги
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