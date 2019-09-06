СМИ узнали о поддержке Минфином идеи о налогах с водителей BlaBlaCar

Министерство финансов России предложило взимать подоходный налог (НДФЛ) с водителей сервисов совместных поездок на автомобиле с разделением расходов водителя и пассажиров, таких как BlaBlaCar (райдшеринг). Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на ответ ведомства на запрос Ассоциации региональных пассажирских перевозчиков России (РПП).

В документе за подписью замдиректора департамента налоговой и таможенной политики Виталия Прокаева говорится, что водители, которые подвозят попутчиков в рамках подобного сервиса должны уплачивать налог со ставкой 13%.

В письме представитель министерства подчеркнул, что все случаи, когда физическое лицо не облагается налогами, отображены в ст. 217 Налогового кодекса. Среди них пособия, пенсии, а также компенсационные выплаты федерального и местного уровня. В Минфине заключили, что других исключений не предусмотрено.

Издание отмечает, что взимание налогов с водителей BlaBlaCar и подобных сервисов может соответственно увеличить стоимость перевозок не менее чем на эти же 13%.

В ноябре 2018 года российские автоперевозчики подали иск к BlaBlaCar в суд с требованием запретить сервис, так как, по их мнению, он способствует развитию нелегальных перевозок с целью ухода от налогообложения.