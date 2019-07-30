Госдуму попросили о блокировке BlaBlaCar и «Яндекс.Автобусов»

С инициативой выступило Общероссийское объединение пассажиров. Оно предлагает создать черный список ресурсов, где можно попасть на нелегальные автобусные перевозки. Под угрозой также страницы на «Туту.ру», OneTwoTrip и другие

Фото: Jacques Brinon / AP

Общероссийское объединение пассажиров (ООП) направило в Госдуму письмо с предложением создать черный список сайтов, позволяющих забронировать и купить билеты у нелегальных межрегиональных автоперевозчиков. Об этом пишут «Известия», которые ознакомились с копией соответствующего письма.

В частности, авторы инициативы указывают на необходимость создания механизма, который бы позволял блокировать подобные сайты за «продажу товаров и услуг, угрожающих безопасности граждан». Представители ООП уже сформировали список, куда вошли 229 сайтов, которые, по мнению объединения, торгуют билетами нелегальных автоперевозчиков. В перечень попали BlaBlaCar, «Яндекс.Автобусы», «Автовокзалы.ру», а также страницы на OneTwoTrip, «Туту.ру», «Связном.Трэвел» и другие ресурсы.

Первый зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Сергей Боярский в беседе с «Известиями» заявил, что предложение ООП поступило в Госдуму. Он добавил, что инициатива будет обсуждаться в период осенней сессии.

Претензии, в частности, к сервису BlaBlaCar были и ранее. В ноябре Межрегиональная общественная организация «Объединение автопассажирских перевозчиков» подала коллективный иск против ООО «Комьюто рус» (российское представительства французского онлайн-сервиса BlaBlaCar). В своем иске автоперевозчики указывали, что сервис BlaBlaCar способствует развитию нелегальных перевозок с целью ухода от налогообложения, а также позволяет перевозить «криминальный контингент и запрещенные предметы», поскольку не проверяется правоохранительными органами.