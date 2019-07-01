СМИ сообщили о разработке Минтрансом правил регулирования карпулинга

Законопроектом перевозчика обяжут иметь права категории B и стаж от двух лет. Все расчеты между попутчиком и перевозчиком должны совершаться через онлайн-сервис, указывается в документе

Минтранс представил законопроект для регулирования онлайн-агрегаторов совместных поездок на автомобилях (карпулинга, райдшеринга), пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на документ.

Отмечается, что речь идет о разработке нового закона, а также внесении поправок в существующие нормы. Согласно проекту ведомства, перевозчику необходимо иметь права категории B и стаж от двух лет. За сутки он может совершать не более двух поездок, организованных через агрегатор, указывается в законопроекте. Там также говорится, что расчеты между попутчиком и перевозчиком возможны только в безналичной форме через онлайн-сервис, а если выяснится, что последний совершал коммерческие рейсы, его аккаунт будет заблокирован.

Минтранс направил документ членам рабочей группы, его будут рассматривать до 25 июля. Представитель вице-премьера Максима Акимова подтвердил изданию, что министерство разрабатывает законопроект, но в правительство его еще не вносили.

В июле прошлого года «Коммерсантъ» писал, что сервис райдшеринга BlaBlaCar обратился к российским властям с просьбой разработать правила совместных поездок, правительство начало разработку документа.