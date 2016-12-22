«Коммерсантъ» узнал о новых претензиях прокуратуры к сервису BlaBlaCar

Надзорное ведомство усмотрело нарушение в том, что компания-партнер BlaBlaCar позволяла коммерческим перевозчикам получить доступ к сервису

Фото: Татьяна Флегонтова / ТАСС

У прокуратуры появились новые претензии к онлайн-сервису BlaBlaCar, сообщает «Коммерсантъ». На этот раз вопросы надзорного органа вызвала работа партнера сервиса — транспортной компании «100 дорог».

Претензии к работе сервиса имеются у прокуратуры Вологодской области. Об этом стало известно из ответа ведомства на Алексея Дынько, сооснователя краснодарской краевой ассоциации «Региональный автотранспортный союз». По данным вологодской прокуратуры, через эту компанию физлица получали доступ к коммерческому использованию сервиса. В связи с этим прокуратура направила BlaBlaCar уведомление о необхродимости изменить условия регистрации и пользования сервисом, в от «100 дорог» ведомство потребовало закрыть профили коммерческих перевозчиков.

На сайте BlaBlaCar компания «100 дорог» указана в качестве официального партнера сервиса. В соответствии с инструкцией сервиса по созданию профессионального профиля, партнеры BlaBlaCar — «это компании, которые работают в сфере пассажирских перевозок на законных основаниях». Профессиональный профиль позволяет получить доступ к сервису компаниям, организующим пассажирские перевозки — через BlaBlaCar они могут продвигать собственные услуги. Официальные партнеры сервиса, в том числе и «100 дорог», согласно инструкции, могут оказать услугу по созданию профессионального профиля. Вначале они проводят проверку имеющихся у компании-перевозчика документов, вслед за чем заключают с ней договор и передают ее данные сервису.

Представитель BlaBlaCar сообщил «Коммерсанту», что «100 дорог» уже публикует в тестовом режиме предложения о пассажирских перевозках на платформе сервиса. В BlaBlaCar подчеркнули, что о претензиях вологодской прокуратуры им уже известно и они намерены сами направить запрос в «100 дорог».

Запретить BlaBlaCar требуют российские автоперевозчики, утверждающие, что сервис способствует развитию нелегальных перевозок с целью ухода от налогообложения. 1 ноября астраханское ООО «Транс Лайн» подало иск к представительству сервиса в России в Таганский суд Москвы. К иску присоединились еще 27 компаний, занимающихся пассажирскими перевозками.