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Российские автоперевозчики потребовали через суд запретить BlaBlaCar
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Российские автоперевозчики потребовали через суд запретить BlaBlaCar
Бизнес, 23:38
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Российские автоперевозчики потребовали через суд запретить BlaBlaCar
Коллективный иск подан 1 ноября в Таганский суд Москвы. Истцы требуют запретить деятельность сервиса BlaBlaCar, заблокировать его сайт и мобильное приложение
Фото: Jacques Brinon / AP

Межрегиональная общественная организация «Объединение автопассажирских перевозчиков» подала коллективный иск против российского представительства французского онлайн-сервиса BlaBlaCar — ООО «Комьюто рус». Об этом говорится в сообщении организации, информация об иске содержится на сайте Таганского суда Москвы. Первым на данный иск обратил внимание портал Vc.ru.

Из картотеки суда следует, что иск зарегистрирован 1 ноября. Истцом выступает астраханское ООО «Транс Лайн». На момент подачи иска к нему присоединились 27 индивидуальных предпринимателей и компаний, занимающихся пассажирскими перевозками.

В своем иске (.pdf) автоперевозчики отмечают, что сервис BlaBlaCar способствует развитию нелегальных перевозок с целью ухода от налогообложения. Помимо этого, отмечают они, водители, использующие сервис BlaBlaCar, зачастую забирают и высаживают пассажиров и их багаж вне объектов транспортной инфраструктуры. Это, отмечают истцы, позволяет перевозить по территории России «криминальный контингент и запрещенные предметы», не подвергаясь проверкам правоохранительных органов.

«Деятельность перевозчиков, использующих сервис BlaBlaCar привела к тому, что регулярное автобусное сообщение по ряду маршрутов, равно как и работа автовокзалов (автостанций) находится под угрозой прекращения ввиду крайней нерентабельности», — подчеркивается в иске.

Истцы указывают на катастрофический ущерб для рынка автобусных перевозок из-за сервиса BlaBlaCar. Автоперевозчики посчитали, что за последние три года отток пассажиров с автовокзалов и перевозчиков на сервис BlaBlaCar составил порядка 20%.

Истцы, в частности, требуют признать размещенную на сайте blablacar.ru и в мобильном приложении сервиса информацию запрещенной, внести сайт сервиса в соответствующий реестр, а также заблокировать на территории России деятельность ООО «Комьюто Рус» в части работы сервиса BlaBlaCar.

Сервис BlaBlaCar — крупнейший в мире сервис по поиску автомобильных попутчиков. Сервис был основан в 2006 году французом Фредериком Маззеллой. В России BlaBlaCar заработал в 2014 году.

Против российского представительства BlaBlaCar ранее уже подавали иск с требованием запрета сервиса. В сентябре 2017 года Тимашевский районный суд Краснодарского края по жалобе ассоциации «Региональный автотранспортный союз» (РАС)​, которая заявила, что сервисом пользуются нелегальные междугородние перевозчики, запретил распространение информации о совместных поездках. Это грозило сервису блокировкой в России. Однако в декабре минувшего года Краснодарский краевой суд отменил это решение.

Автор: Мария Бондаренко.
Теги: BlaBlaCar , пассажирские перевозки
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