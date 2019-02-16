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Tiffany & Co. $115 (+28,45%) прогноз Oppenheimer к 12.02.20 Купить
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BlaBlaCar введет в России новые меры для повышения безопасности поездок
BlaBlaCar внедрит онлайн-оплату в России. Вместе с идентификацией по паспорту это повысит безопасность, заявил глава сервиса Николас Брюссон. В конце 2018 года МВД раскрыло убийство москвички, попутчик которой оказался насильником
Николас Брюссон (Фото: Владислав Шатило / РБК)

В 2019–2020 годах BlaBlaCar планирует внедрить в России возможность совершать онлайн-платежи между попутчиком и автовладельцем, пассажиром и перевозчиком. Об этом в интервью РБК сообщил главный управляющий директор BlaBlaCar Николас Брюссон. По его словам, компания запускает такую систему на всех рынках и рассчитывает, что в течение нескольких лет большая часть платежей, которые делают пользователи сервиса, перейдет в онлайн.

«Одна из причин внедрения системы — повысить уровень доверия и надежности сервиса. Если вы знаете, что такой-то пассажир платил онлайн, вы понимаете, что он ехал определенным маршрутом с определенным водителем в определенное время. Кроме того, появляются финансовые обязательства и шансы того, что пассажир отменит такую поездку, снижаются», — отметил Брюссон.

В конце прошлого года полиция раскрыла убийство 29-летней управляющей ресторанами Burger King в Москве Ирины Ахматовой. Она подвезла попутчика в направлении Тулы, которого нашла через сервис BlaBlaCar. Им оказался судимый ранее за грабеж и изнасилование Виталий Чикирев. Он регистрировался в BlaBlaCar под чужими именами и с фотографиями других людей.

После допроса в полиции попутчик сознался, что убил девушку.

В некоторых странах, например, во Франции и Испании, онлайн-оплата уже обязательна для пользователей BlaBlaCar, а, в Германии решение о том, как должна быть оплачена поездка, принимает водитель. Однако в любом случае пользователь должен будет оплатить онлайн комиссию сервису. «То есть в любом случае мы сможем отследить, что конкретный пассажир связывался с конкретным водителем. Это один из главных запросов аудитории — знать, кто будет водителем или пассажиром», — сообщил Брюссон. Привязка банковской карты к аккаунту пользователя позволит сервису штрафовать пользователей, если, например, кто-то договорился о поездке, но не пришел, что должно повысить надежность BlaBlaCar.

Станет ли онлайн-оплата обязательной для всех пользователей в России и какой будет комиссия за использование сервиса, компания пока не решила. До недавнего времени BlaBlaCar в России не брал плату с пользователей. Лишь в октябре 2018 года компания ввела платную подписку (пассажиры должны оплатить доступ к сервису при бронировании поездки на расстояния более 120 км; на один день услуга стоит 149 руб., на месяц — 199 руб.).

При этом, как сообщил Николас Брюссон, внедрение платных услуг не привело к оттоку клиентов. Сейчас у компании 20 млн пользователей в России, а в августе прошлого года сервис называл цифру 15 млн.

В конце января BlaBlaCar начал внедрять в России электронную идентификацию по паспорту: части пользователей предложили предоставить сервису номер паспорта и срок его действия, ФИО, дату рождения. Как пояснил РБК Николас Брюссон, система электронной идентификации будет совершенствоваться. Процедура останется добровольной для пользователей, но в компании рассчитывают, что в дальнейшем этой опцией воспользуется все большее число пользователей сервиса. «Водители таким образом показывают, что с ними ехать более безопасно, повышают уровень доверия к себе, благодаря чему могут привлечь большее количество попутчиков. Это же справедливо и для пассажиров: если вы проверенный пассажир — значит, больше водителей будут рады подтвердить ваше бронирование», — отметил глава BlaBlaCar.

По словам Брюссона, задача компании — повысить уникальность каждого аккаунта, поэтому BlaBlaCar старается поощрять пользователей добавлять больше информации о себе, загружать фотографию, оставлять отзывы и рейтинговать ​других участников сообщества и т.д.

Представители сервисов такси, которые ранее ввели возможность оплаты онлайн, согласны, что это позволяет повысить безопасность сервиса. «При безналичной оплате мы точно знаем, кто и когда оплатил услугу, тем самым снижается и риск мошенничества, и возможных негативных ситуаций как со стороны пассажиров, так и со стороны водителей», — отметил представитель пресс-службы «Ситимобила». По его словам, сервис поддерживает также оплату наличными, но россияне все чаще используют безналичный расчет.

Авторы: Анна Балашова, Александра Посыпкина, Евгения Баленко
Теги: BlaBlaCar, интернет-сервис, безопасность, онлайн-платежи
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