BlaBlaCar введет в России новые меры для повышения безопасности поездок

BlaBlaCar внедрит онлайн-оплату в России. Вместе с идентификацией по паспорту это повысит безопасность, заявил глава сервиса Николас Брюссон. В конце 2018 года МВД раскрыло убийство москвички, попутчик которой оказался насильником

Николас Брюссон (Фото: Владислав Шатило / РБК)

В 2019–2020 годах BlaBlaCar планирует внедрить в России возможность совершать онлайн-платежи между попутчиком и автовладельцем, пассажиром и перевозчиком. Об этом в интервью РБК сообщил главный управляющий директор BlaBlaCar Николас Брюссон. По его словам, компания запускает такую систему на всех рынках и рассчитывает, что в течение нескольких лет большая часть платежей, которые делают пользователи сервиса, перейдет в онлайн.

«Одна из причин внедрения системы — повысить уровень доверия и надежности сервиса. Если вы знаете, что такой-то пассажир платил онлайн, вы понимаете, что он ехал определенным маршрутом с определенным водителем в определенное время. Кроме того, появляются финансовые обязательства и шансы того, что пассажир отменит такую поездку, снижаются», — отметил Брюссон.

В конце прошлого года полиция раскрыла убийство 29-летней управляющей ресторанами Burger King в Москве Ирины Ахматовой. Она подвезла попутчика в направлении Тулы, которого нашла через сервис BlaBlaCar. Им оказался судимый ранее за грабеж и изнасилование Виталий Чикирев. Он регистрировался в BlaBlaCar под чужими именами и с фотографиями других людей.

После допроса в полиции попутчик сознался, что убил девушку.

В некоторых странах, например, во Франции и Испании, онлайн-оплата уже обязательна для пользователей BlaBlaCar, а, в Германии решение о том, как должна быть оплачена поездка, принимает водитель. Однако в любом случае пользователь должен будет оплатить онлайн комиссию сервису. «То есть в любом случае мы сможем отследить, что конкретный пассажир связывался с конкретным водителем. Это один из главных запросов аудитории — знать, кто будет водителем или пассажиром», — сообщил Брюссон. Привязка банковской карты к аккаунту пользователя позволит сервису штрафовать пользователей, если, например, кто-то договорился о поездке, но не пришел, что должно повысить надежность BlaBlaCar.