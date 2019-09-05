Липецкую компанию проверят из-за червей в школьном обеде

Прокуратура Липецкой области проводит проверку после обращения жительницы города Задонска, обнаружившей червей в рисе в школьной столовой, сообщили РБК в ведомстве.

«Вчера в прокуратуру Задонского района обратилась жительница Задонска с жалобой на организацию питания в местной школе — МБОУ СОШ №2», — заявили в прокуратуре. После обращения в школу выехали с проверкой работники прокуратуры и специалисты Роспотребнадзора, подтвердившие наличие червей в еде для школьников. Ведомство начало проверку причастных к нарушению.

«После окончания надлежащей проверки будет возбуждено либо дело по административной статье либо даже по уголовной из-за организации оказания услуг ненадлежащего качества с угрозой для здоровья или же причинения вреда здоровью», — сообщили в прокуратуре.

В ведомстве добавили, что горячее питание в школе предоставляет компания из Липецка, однако черви могли завестись в рисе у производителя продукта, а не у фирмы по поставке готовых школьных обедов.