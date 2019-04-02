Московские школы после отравлений подали иск к поставщику питания

Директор школы № 1210 Павел Терехов отказался от комментариев РБК и предложил обращаться в столичный департамент образования. Директор школы № 1554 Ольга Тертухина также отказалась от комментариев для РБК.
ФБК утверждал, что «Московский школьник» связан с владельцем комбината питания «Конкорд» Евгением Пригожиным. В 2017 году о связи «Московского школьника» со структурами Евгения Пригожина говорилось и в расследовании антикоррупционного центра «Яблоко». Так, «Московский школьник» входит в Ассоциацию предприятий социального питания в сфере образования и здравоохранения. При этом генеральный директор организации Дмитрий Тихонов одновременно является заместителем гендиректора «Конкорда». В 2016 году опрошенные участники рынка и бывшие сотрудники компании также говорили, что «Московский школьник» находится под контролем «Конкорда».
Накануне в пресс-службе «Конкорда» опровергли РБК информацию о связи Евгения Пригожина с «Московским школьником». 28 марта «Московский школьник» подал иск в суд против ФБК и Алексея Навального. В ФБК предположили, что истец потребует удаления любой информации о низком качестве поставляемых в школы продуктов.
В конце декабря 2018 года в детских садах в Москве произошло несколько случаев массового отравления, число пострадавших составило 127 человек. Роспотребнадзор сообщал, что причиной отравления мог быть творог, произведенный на одном из предприятий Липецкой области — на комбинате «Чаплыгинмолоко». Это предприятие через посредников поставляло продукцию «Конкорду». Роспотребнадзор назначил административное наказание «Конкорду», комбинат в свою очередь потребовал возмещения убытков от липецкого производителя.
Случаи массового отравления получили огласку в феврале, когда ФБК опубликовал видеообращение Валентины Еремеевой, мамы одной из воспитанниц детского сада в районе Марьино. Женщина рассказала, что у ее дочери были обнаружены два вида возбудителя дизентерии. В ФБК заявили, что причиной того, что массовое отравление произошло сразу в нескольких учреждениях, могла стать поставка питания для детей по всей Москве от связанных с Евгением Пригожином фирм. 12 февраля Пригожин встретился с представителями общественности и лично провел для них экскурсию по «Конкорду».
В середине марта правительство приняло решение ужесточить контроль за питанием в госучреждениях. Разработкой нового режима контроля займутся Минсельхоз, Минфин, Федеральная антимонопольная служба, Роспотребнадзор и АНО «Роскачество».