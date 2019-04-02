Московские школы после отравлений подали иск к поставщику питания

Московские школы после отравлений подали иск к поставщику питания

Сразу несколько московских школ подали иски к компании «Московский школьник». ФБК Алексея Навального связывает эту компанию с Евгением Пригожиным, хотя в структурах бизнесмена связь опровергают

Фото: Донат Сорокин / ТАСС

Московские школы № 1210 и № 1554 в феврале и марте подали иски против поставщика питания «Московский школьник». Это следует из данных электронной картотеки арбитражных дел.

Первым внимание на иски обратил портал «МБХ Медиа».

Школа № 1210 заключила контракт с «Московским школьником» летом 2017 года. Срок исполнения контракта заканчивается в июне 2019 года. Сумма контракта школы № 1554 с «Московским школьником» составляла 153 млн руб.

Суть претензий учреждений к компании в документах не разглашается.

Иски школ № 1210 и № 1554 стали лишь самыми актуальными исками против компании «Московский школьник». В суд против компании еще в декабре 2018 года обратились школа № 760, школа № 1944, а также главное управление Пенсионного фонда в Москве.