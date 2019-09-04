Суд дал 3,5 года кинувшему урну в омоновца участнику акции 27 июля

Мещанский суд Москвы приговорил к трем годам и шести месяцам колонии 48-летнего охранника Евгения Коваленко, которому вменялось применение неопасного насилия к представителю власти (ч. 1 ст. 318 УК) во время акции протеста 27 июля. Такое решение вынесла судья Олеся Менделеева, сообщили РБК в пресс-службе инстанции.

Судебный процесс по делу Коваленко занял один день, хотя он проходил не в особом, а в общем порядке. Прокурор запрашивала для Коваленко максимальный срок, возможный по его статье, — пять лет колонии. После задержания Коваленко признал вину, однако в дальнейшем отказался от своих первоначальных показаний, которые, по его словам, дал в ночное время и в отсутствие адвоката.

Гособвинение считает, что во время митинга, находясь в Театральном проезде, Коваленко оттолкнул сотрудника патрульно-постовой службы Евгения Терещенко, схватил за бронежилет омоновца Максима Салиева (тот «испытал физическую боль»), а затем бросил в Салиева мусорную урну. Оба потерпевших были допрошены судом; Терещенко, в частности, рассказал, что после столкновения с митингующим получил синяк и примерно час испытывал боль, хотя и обошелся без медпомощи, а Салиев — что урна прилетела ему в нижнюю часть спины, передавала «Медиазона».

Также по делу допросили нескольких свидетелей обвинения из числа сотрудников МВД и Росгвардии и несколько свидетелей защиты из числа участников акции. Последние, в частности, рассказали, что во время акции полицейские и росгвардейцы массово и беспричинно задерживали и избивали людей, и что брошенная Коваленко урна, по всей видимости, не долетела до омоновца.