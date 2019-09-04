Суд дал 3,5 года кинувшему урну в омоновца участнику акции 27 июля

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Спецпроекты
Экономика образованияPink
...
USD Бирж. 66,13 -0,63 EUR Бирж. 72,92 -0,33 Brent 60,36 +4,52% USD Нал. 66,66 65,80 EUR Нал. 73,44 72,55 USD ЦБ 66,50 -0,41 EUR ЦБ 73,06 -0,14 EUR/USD 1,1025 +0,0055 BTC/USD Бирж. 10 426,00 -215,00 IMOEX 2 789,69 +0,56% RTSI 1 328,60 +1,93% DJIA 26 273,83 +0,60% Nasdaq 7 935,75 +0,78%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Спецпроекты
Экономика образования
Pink
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Доллар/Рубль ₽68,6 (+3,72%) прогноз Промсвязьбанк к 04.03.20 Купить
VEON $3,55 (+42,57%) прогноз Ренессанс Капитал к 03.09.20 Купить
BRENT $60 (-0,51%) прогноз ABN Amro к 30.12.19
АФК Система ₽16 (+37,59%) прогноз Промсвязьбанк к 10.07.20 Купить
ГАЗ ₽495 (+16,2%) прогноз Альпари к 03.09.20 Купить
Доллар/Рубль ₽68,6 (+3,72%) прогноз Промсвязьбанк к 04.03.20 Купить
VEON $3,55 (+42,57%) прогноз Ренессанс Капитал к 03.09.20 Купить
BRENT $60 (-0,51%) прогноз ABN Amro к 30.12.19
АФК Система ₽16 (+37,59%) прогноз Промсвязьбанк к 10.07.20 Купить
ГАЗ ₽495 (+16,2%) прогноз Альпари к 03.09.20 Купить
Лента новостей
Курс доллара на 5 сентября
USD ЦБ: 66,5 (-0,41) Quote, 14:41
Курс евро на 5 сентября
EUR ЦБ: 73,06 (-0,14) Quote, 14:41
Среди великанов: как крупные игроки изменят российский ретейл Pro, 17:45 Джузеппе Конте сформировал новое правительство Италии Политика, 17:43 Сколько заработает Медведев на US Open. Что важно знать перед полуфиналом Спорт, 17:38 В России зафиксировали снижение числа заказов и падение занятости Quote, 17:36 39 идей для бизнеса для «мобильных» предпринимателей РБК и ГАЗ, 17:29 Отец Хабиба Нурмагомедова объявил размер гонорара за бой с Порье Спорт, 17:15 СМИ узнали о планах Apple выпустить первый с 2016 года бюджетный iPhone Технологии и медиа, 17:06 Bitcoin подешевел на $130 за несколько часов Крипто, 17:06 Отец Бузовой не заплатил 32,6 тыс. руб. налогов Общество, 17:01 Мантуров назвал «бредом сумасшедшего» слухи о своем переходе в «Ростех» Общество, 16:59 Суд дал 3,5 года кинувшему урну в омоновца участнику акции 27 июля Общество, 16:55 Операции под подозрением: слепая блокировка счетов лишь усугубит ситуацию Pro, 16:45 Памфилова заявила о полной готовности избирательной системы к выборам Политика, 16:42 Александр Емельяненко подписал контракт на бой с российским штангистом Спорт, 16:42
«Дело 27 июля» ,  
0 
Суд дал 3,5 года кинувшему урну в омоновца участнику акции 27 июля

Мещанский суд Москвы приговорил к трем годам и шести месяцам колонии 48-летнего охранника Евгения Коваленко, которому вменялось применение неопасного насилия к представителю власти (ч. 1 ст. 318 УК) во время акции протеста 27 июля. Такое решение вынесла судья Олеся Менделеева, сообщили РБК в пресс-службе инстанции.

Судебный процесс по делу Коваленко занял один день, хотя он проходил не в особом, а в общем порядке. Прокурор запрашивала для Коваленко максимальный срок, возможный по его статье, — пять лет колонии. После задержания Коваленко признал вину, однако в дальнейшем отказался от своих первоначальных показаний, которые, по его словам, дал в ночное время и в отсутствие адвоката.

Гособвинение считает, что во время митинга, находясь в Театральном проезде, Коваленко оттолкнул сотрудника патрульно-постовой службы Евгения Терещенко, схватил за бронежилет омоновца Максима Салиева (тот «испытал физическую боль»), а затем бросил в Салиева мусорную урну. Оба потерпевших были допрошены судом; Терещенко, в частности, рассказал, что после столкновения с митингующим получил синяк и примерно час испытывал боль, хотя и обошелся без медпомощи, а Салиев — что урна прилетела ему в нижнюю часть спины, передавала «Медиазона».

Общество
«Дело 27 июля». Что важно знать

Также по делу допросили нескольких свидетелей обвинения из числа сотрудников МВД и Росгвардии и несколько свидетелей защиты из числа участников акции. Последние, в частности, рассказали, что во время акции полицейские и росгвардейцы массово и беспричинно задерживали и избивали людей, и что брошенная Коваленко урна, по всей видимости, не долетела до омоновца.

Коваленко рассказал суду, что лишь среагировал на действия силовиков, которые назвал чрезмерно жесткими, и пытался помешать одному из задержаний. Бросок урны он назвал «жестом отчаяния» и пояснил, что его действия были «продиктованы беспределом».

Ранее в среду, 4 сентября, Тверской суд приговорил к трем годам колонии 28-летнего безработного Кирилла Жукова. Его признали виновным в применении насилия к представителю власти за жест у лица одного из омоновцев, запечатленный оперативной видеосъемкой. Жуков потянулся к его шлему и попытался поднять забрало; другой омоновец отвел его руку. Сотрудник Росгвардии, к которому потянулся Жуков, по его словам, запрокинул голову и испытал физическую боль от того, что ему в шею впилась лямка шлема.

Накануне Тверской суд вынес приговоры двоим признавшим вину обвиняемым по той же статье — Даниле Беглецу и Ивану Подкопаеву. Они получили два и три года колонии соответственно. Подкопаев распылил в сторону омоновцев едкий газ, а Беглец, пытаясь помешать задержанию другого человека, схватил сотрудника полиции за запястье и потянул за руку.

27 июля в центре Москвы прошел несогласованный митинг в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму, который завершился задержанием более 1 тыс. человек. После акции Следственный комитет возбудил уголовное дело о массовых беспорядках (ст. 212 УК), а также несколько дел о применении насилия к силовикам, дело о неоднократных нарушениях на митингах в отношении активиста Константина Котова и дело об экстремистском твите в отношении блогера Владислава Синицы (последний во вторник получил пять лет колонии). При этом СК прекратил преследование шести человек по делу о массовых беспорядках.

Теги: Приговор, митинг, насилие
Материалы по теме
Закон и беспорядок: как власть перезапустила «московское дело»
Политика
СК прекратил преследование студента ВШЭ Жукова по статье о беспорядках
Общество
Адвокат сообщил об обыске у фигуранта дела о массовых беспорядках Жукова
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter