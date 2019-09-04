Суд дал три года колонии фигуранту «дела 27 июля» Кириллу Жукову

Суд дал три года колонии фигуранту «дела 27 июля» Кириллу Жукову

Тверской районный суд вынес приговор участнику протестов в Москве Кириллу Жукову по делу об акции 27 июля. Ему назначили 3 года колонии общего режима за применение насилия к сотруднику полиции (ч. 1 ст. 318), передает корреспондент РБК.

Обвинение Кириллу Жукову предъявили на основе видеозаписи, на которой Жуков касается шлема сотрудника ОМОНа, что причинило силовику боль. Своей вины Жуков не признал.

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