Песков отказался анонсировать дату обмена заключенными с Украиной

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался комментировать информацию о том, что обмен заключенными между Россией и Украиной может начаться 7 сентября. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Тема чувствительная. Анонсов здесь быть не может», — сказал Песков.

Ранее «Интерфакс» со ссылкой на двух дипломатических источников сообщил, что обмен заложниками между Россией и Украиной может начаться до конца недели, предполагаемая дата — 7 сентября. При этом один из источников рассказал агентству, что запланированные договоренности носят предварительный характер, а окончательная дата и условия обмена должны быть согласованы в середине недели.

Сообщения о том, что Россия и Украина уже совершили обмен, появлялись в ночь 30 августа. Тогда генпрокурор Украины Руслан Рябошапка разместил на своей странице в Facebook запись сотрудницы Верховной рады Анны Исламовой о том, что обмен заключенными между Россией и Украиной завершился. Позже в офисе президента Украины Владимира Зеленского опровергли информацию об этом и отметили, что процесс переговоров по обмену продолжается.