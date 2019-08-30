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Tiffany & Co. $115 (+35,18%) прогноз Guggenheim Partners к 28.08.20 Купить
ФосАгро ₽3 218,43 (+30,04%) прогноз Фридом Финанс к 28.08.20 Купить
Лента ₽266,99 (+21,58%) прогноз Sberbank Investment Research к 28.08.20 Купить
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Обмен заключенными между Украиной и Россией. Что известно к 08:30
В ночь на 30 августа в Facebook нового генпрокурора Украины появился репост сообщения о завершении обмена заключенными с Россией. Официально Киев обмен опровергает. О том, что известно к данному моменту, — в материале РБК
Олег Сенцов (Фото: Сергей Пивоваров / РИА Новости)
  • Около 3 ночи по мск в Facebook Генпрокурора Украины Руслана Рябошапки появился репост записи сотрудницы Верховной рады Анны Исламовой о завершении обмена заключенными между Россией и Украиной. «Обмен завершился: моряки, Сенцов, Карпюк, Балух, Гриб летят домой», — написала Исламова.
  • Главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов спустя полтора часа сообщил в своем Telegram-канале, что самолет с освобожденными украинцами должен приземлиться в Киеве в 5 утра.
  • В 5 утра корреспонденту РБК в киевском аэропорту Жуляны сообщили, что информации о прибытии рейса из России с заключенными нет.
  • Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Данилюк в разговоре с корреспондентом РБК выразил надежду, что обмен удерживаемыми лицами между Москвой и Киевом состоится в пятницу, 30 августа, но не подтвердил прибытие борта из России в Киев.
  • Около 8 утра пресс-секретарь Службы безопасности Украины (СБУ) Елена Гитлянская заявила, что процесс переговоров по обмену заключенными между Россией и Украиной еще продолжается. «Сложный процесс переговоров по обмену заложников продолжается. Наберитесь терпения, надеюсь, ненадолго. Не распространяйте непроверенную информацию. Держим кулаки», — написала она в Facebook.
  • Примерно в 8:30 мск офис президента Украины опроверг завершение обмена. «Процесс взаимного освобождения удерживаемых лиц продолжается. Информация о его завершении не соответствует действительности. Уже не первый раз мы видим информационный хаос, вызванный ссылкой на подтвержденную информацию и многочисленные «источники». Мы призываем понимать последствия дезинформации: это игра с эмоциями общества», — сказано в сообщении офиса президента в Facebook.

Имена российских участников обмена пока не назывались. Ранее адвокат Валентин Рыбин называл в числе возможных участников Александра Баранова, Максима Одинцова и Евгения Мефедова.

22 августа РБК писал, что Россия и Украина близки к завершению процесса обмена и обсуждают формулу обмена «33 на 33» человека без учета Вышинского.

28 августа суд в Киеве освободил главного редактора украинского «РИА Новости» Кирилла Вышинского под личное обязательство, журналист обязан будет являться в суд или к следователю по первому требованию. В ответ Киев призвал освободить Сенцова.

29 августа источники сообщали, что Сенцова этапировали из ИК-8, расположенной в городе Лабытнанги Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО), в Москву.

Авторы: Кирилл Сироткин, Елизавета Антонова, Юлия Сапронова
Теги: Украина, обмен заключенными, Олег Сенцов
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