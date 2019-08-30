Обмен заключенными между Украиной и Россией. Что известно к 08:30

В ночь на 30 августа в Facebook нового генпрокурора Украины появился репост сообщения о завершении обмена заключенными с Россией. Официально Киев обмен опровергает. О том, что известно к данному моменту, — в материале РБК

Имена российских участников обмена пока не назывались. Ранее адвокат Валентин Рыбин называл в числе возможных участников Александра Баранова, Максима Одинцова и Евгения Мефедова.

22 августа РБК писал, что Россия и Украина близки к завершению процесса обмена и обсуждают формулу обмена «33 на 33» человека без учета Вышинского.

28 августа суд в Киеве освободил главного редактора украинского «РИА Новости» Кирилла Вышинского под личное обязательство, журналист обязан будет являться в суд или к следователю по первому требованию. В ответ Киев призвал освободить Сенцова.

29 августа источники сообщали, что Сенцова этапировали из ИК-8, расположенной в городе Лабытнанги Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО), в Москву.