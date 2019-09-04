Трамп объявил режим ЧС в Северной Каролине из-за урагана «Дориан»

Президент США Дональд Трамп подписал указ о введении режима чрезвычайной ситуации в Северной Каролине из-за приближения урагана «Дориан». Об этом сообщается на сайте Федерального агентства по управлению в чрезвычайных ситуациях (FEMA).

Президент, в частности, поручил агентству по чрезвычайным ситуациям мобилизовать все ресурсы, необходимые для устранения последствий предстоящего урагана и предоставлять всю необходимую помощь.

Ранее, 2 сентября, губернатор Северной Каролины Рэй Купер уже объявил во всех 100 округах режим чрезвычайной ситуации из-за урагана. Он также призвал жителей штата запасаться водой, продуктами и другими товарами первой необходимости на несколько дней.

В настоящее время «Дориан» бушует на нескольких островах Багамского архипелага. В результате урагана погибли семь человек. По данным метеорологов, после Багамских островов ураган обрушится на юго-восточное побережье США. 3 сентября стало известно, что ураган на Багамах ослабел с пятой до второй категории (до 175 км/ч).