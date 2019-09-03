В Петербурге эвакуировали школу у Летнего сада из-за короткого замыкания

Школу №181 в Центральном районе Санкт-Петербурга эвакуировали из-за короткого замыкания. Об этом сообщили РБК в пресс-службе ГУ МЧС по Санкт-Петербургу.

Здание школы расположено по адресу: Соляной переулок, 12, напротив академии им. Штиглица и неподалеку от Летнего сада. «В помещении кухни школы №181 короткое замыкание в электропечи. До прибытия были эвакуированы 350 человек. АПС сработала», — заявили в ведомстве. В результате происшедшего никто не пострадал.

В апреле после анонимного сообщения о минировании из школы на Литовском бульваре в Москве эвакуировали более 100 человек. По результатам проведенной проверки ничего опасного в здании не обнаружили. Ранее в Санкт-Петербурге эвакуировали несколько школ после поступления анонимных писем с угрозами, которые впоследствии не подтвердились. В мае в абхазском Сухуме загорелось здание русской средней школы. В результате инцидента никто не пострадал.