Школу в Москве эвакуировали из-за сообщения о минировании

После анонимного сообщения о минировании из школы на Литовском бульваре в Москве эвакуировали более 100 человек, пишет «РИА Новости» со ссылкой на представителя экстренных служб. Об этом также сообщает источник ТАСС в правоохранительных органах.

В пресс-службе ГУ МВД России по Москве подтвердили РБК поступление сообщения о минировании школы. «По поводу школы на Литовском бульваре поступало сообщение о минировании. Были проведены все необходимые мероприятия, ничего опасного не обнаружено», — сказали в пресс-службе.

На прошлой неделе в Петербурге эвакуировали несколько школ после поступления анонимных писем с угрозами минирования. После проверки ничего опасного в учебных заведениях не обнаружили. В начале апреля из-за сообщения о минировании в подмосковных Люберцах эвакуировали две школы и гимназию, угрозы не подтвердились.