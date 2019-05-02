В Сухуме загорелось здание русской средней школы

Причина возгорания на данный момент не известна. На место происшествия приезжал президент Абхазии

Фото: Сайт президента Республики Абхазия

В столице Абхазии Сухуме загорелась средняя школа № 2 имени А.С.Пушкина, сообщается на сайте президента Абхазии

«По предварительным данным, возгорание произошло в чердачном помещении. Для ликвидации пожара задействована вся спецтехника города Сухум, Сухумского и других районов страны», — говорится в сообщении.

Информация о пожаре поступила в ведомство около 07:00, к тушению привлекли 12 пожарных расчетов и 130 человек. К школе уже прибыли президент Абхазии Рауль Хаджимба, министр образования Адгур Какоба и мэр Сухума Адгур Харазия.

Пожар локализован, сейчас идет разбор завалов, сообщили РБК в пресс-службе Минобразования Абхазии. «Дальше уже будет выясняться причина возгорания. Пострадавших нет, так как возгорание произошло около шести утра, еще и дети не успели прийти, и праздники», — добавили в пресс-службе.

Всего в школе № 2 учится 1,25 тыс. детей, вопрос их распределения по другим учебным заведениям еще не обсуждался. «Будет совещание у министра. Это не малое количество детей, чтобы так, сразу решить этот вопрос. Это одна из самых больших школ», — сообщили в министерстве.