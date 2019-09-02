Десять учеников получили ранения после атаки на начальную школу в Китае

Десять учеников получили ранения после атаки на начальную школу в Китае

В первый день нового учебного года неизвестный напал на детей в начальной школе в провинции Хубэй в Центральном Китае. Об этом сообщает South China Morning Post.

Это произошло в городе Байянпин. Неизвестный совершил нападение с ножом. Как минимум десять учеников получили ранения, их госпитализировали. В каком состоянии они находятся, не уточняется. Погибших в результате инцидента нет.

Подозреваемого задержали сразу после атаки. Мотивы его действий установит полиция. Издание уточняет, что нападения с ножом на школьников — это распространенное явление на материковом Китае.