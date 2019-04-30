Напавшего на школу в Башкирии подростка отправили на лечение

Суд решил отправить на год в психиатрическую больницу подростка, напавшего с ножом на учеников и преподавателя школы №1 в Стерлитамаке в апреле 2018 года. Об этом сообщается на сайте СКР.

Ранее следователи просили направить школьника на принудительное лечение. Экспертиза установила, что во время подготовки к атаке и в момент нападения у подростка развилось временное психическое расстройство. Отмечается, что из-за этого он лишился «способности осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий».

18 апреля 2018 года ученик коррекционной школы №1 во время урока информатики напал с ножом на одноклассницу. Несколько человек, попытавшихся его остановить, тоже получили ранения, в том числе преподаватель. После нападения школьник устроил поджог и порезал себя.

Пожар удалось потушить. Пострадавшие вместе с нападавшим были госпитализированы.