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Starbucks $89 (+15,87%) прогноз Jefferies к 18.04.20 Купить
eBay $49 (+27,97%) прогноз Barclays Capital к 04.03.20 Купить
Bed Bath & Beyond $20 (+19,98%) прогноз Morgan Stanley к 05.04.20 Купить
Kraft Heinz $40 (+21,1%) прогноз Jefferies к 11.03.20 Купить
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Напавшего на школу в Башкирии подростка отправили на лечение

Суд решил отправить на год в психиатрическую больницу подростка, напавшего с ножом на учеников и преподавателя школы №1 в Стерлитамаке в апреле 2018 года. Об этом сообщается на сайте СКР.

Ранее следователи просили направить школьника на принудительное лечение. Экспертиза установила, что во время подготовки к атаке и в момент нападения у подростка развилось временное психическое расстройство. Отмечается, что из-за этого он лишился «способности осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий».

Фотогалерея 
Нападение на школу в городе Стерлитамак. Фоторепортаж

18 апреля 2018 года ученик коррекционной школы №1 во время урока информатики напал с ножом на одноклассницу. Несколько человек, попытавшихся его остановить, тоже получили ранения, в том числе преподаватель. После нападения школьник устроил поджог и порезал себя.

Пожар удалось потушить. Пострадавшие вместе с нападавшим были госпитализированы.

Позднее нападавшего задержали. По факту нападения на школу СКР возбудил два уголовных дела о покушении на убийство двух и более лиц, а также по факту халатности, которую допустили органы профилактики преступлений несовершеннолетних.

Теги: Башкирия, Следственный Комитет РФ, нападение, Школа
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