В Санкт-Петербурге эвакуировали несколько школ

В Санкт-Петербурге эвакуировали несколько школ

В Санкт-Петербурге эвакуировали школу № 110 в Выборгском районе города, рассказала РБК директор учебного заведения Светлана Белехова.

«Была эвакуация, все необходимые службы приезжали, собаки. Ничего опасного не обнаружили, школа уже вернулась к работе», — сказала она.

Эвакуация также проводилась в школе № 326 в Невском районе. «Все закончено, у нас все хорошо», — сообщила РБК директор Алла Николаева.

Кроме того, эвакуировали школу № 601 в Приморском районе, заявила РБК директор учреждения Алла Лазарева. По ее словам, следственно-оперативная группа, работавшая в школе, не обнаружила ничего опасного.

В пресс-службе ГУ МВД по Санкт-Петербургу не смогли предоставить РБК оперативный комментарий.