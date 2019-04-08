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В Люберцах эвакуировали три школы из-за сообщений о минировании

В подмосковных Люберцах эвакуировали две школы и гимназию после анонимного сообщения о минировании, пишут ТАСС и «РИА Новости» со ссылкой на источники в экстренных службах.

По данным агентств, эвакуация проводилась в школах №8 и №9, а также в гимназии №20. После этого правоохранительные органы проверили все помещения учебных заведений. В пресс-службе ГУ МВД России по Московской области подтвердили РБК, что по факту сообщений о минировании проводится проверка.

«Информация о минировании не подтвердилась. К нам приезжали сотрудники экстренных служб, проводили эвакуацию, но ничего не нашли», — заявила РБК директор люберецкой гимназии №20 Инна Иванова. При этом директор школы №8 Ольга Куликова сказала РБК, что в заведении была учебная эвакуация, а остальные вопросы перенаправила в полицию. Директор школы №9 отказался от комментариев.

Теги: минирование, новости РБК, Люберцы
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