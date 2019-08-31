Полиция Гонконга задержала лидера «революции зонтиков» Джошуа Вонга

Полиция на акции протеста в Гонконге задержала нескольких демонстрантов. Среди них — политический активист студенческого движения и лидер «революции зонтиков» Джошуа Вонг, а также демонстранты Агнес Чоу, Энди Чан и местные депутаты Ченг Чунг Тай, Ау Нок Хин и Джереми Тэм, сообщает South China Morning Post. Так называемая революция зонтиков прошла в Гонконге в 2014 году — тогда тысячи жителей территории вышли на митинги, выступая против намерения китайских властей контролировать гонконгские муниципальные выборы.

По данным издания, активисты были задержаны в пятницу, 30 августа, из-за участия в несогласованном митинге, однако позже их отпустили под залог. Против Вонга, Чоу и еще одного активиста Ивана Лама возбудили дело. Их обвиняют в подстрекательстве, а также в организации и сознательном участии в несанкционированных митингах.

В субботу в гонконгских районах Козуэй-Бей, Ваньчай и Сайкун проходят очередные акции протеста. В здание правительственного комплекса протестующие бросили зажигательные смеси, что привело к пожару. Против демонстрантов полиция применила слезоточивый газ и водометы.

Массовые протестные акции проходят в Гонконге с весны. Их причиной стали намерения властей принять законопроект об экстрадиции в материковый Китай преступников. В середине июня рассмотрение закона отложили, однако акции протеста приняли общеполитический характер и продолжаются до сих пор.