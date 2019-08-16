Гендиректор Cathay Pacific ушел в отставку на фоне беспорядков в Гонконге

Гендиректор Cathay Pacific ушел в отставку на фоне беспорядков в Гонконге

Гендиректор крупнейшей авиакомпании Гонконга Cathay Pacific Руперт Хогг ушел в отставку через неделю после того, как власти упрекнули персонал перевозчика в участии в незаконных протестах, передает Bloomberg. Компанию также покинул главный коммерческий директор Пол Лу.

Таким образом 57-летний Хогг взял на себя ответственность за случившееся, об этом он написал в электронном письме сотрудникам Cathay Pacific. Новым CEO назначен 60-летний Огастес Тан, место Пола Лу занял Рональд Лэм.

После того как пилоты и обслуживающий персонал перевозчика приняли участие в протестах, авиационные власти Китая наложили ряд ограничений на авиакомпанию, а китайские государственные компании начали бойкотировать Cathay Pacific, перестав пользоваться ее услугами. 13 августа акции компании упали до десятилетнего минимума.

Из-за протестов 5 августа в аэропорту Гонконга отменили более 200 рейсов. Треть авиадиспетчеров присоединились к протестующим.