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Организаторы насчитали почти полмиллиона митингующих на акции в Гонконге

На акцию в поддержку правоохранителей в Гонконге пришли 476 тыс. человек, утверждают организаторы, передает портал HKFP. В то же время полиция насчитала 108 тыс. демонстрантов.

В начале мероприятия со сцены показали десятиминутный видеоролик со сценами нападения на сотрудников правоохранительных органов и задержаний во время протестных акций, которые проходят в Гонконге в последние месяцы. Некоторые митингующие пришли на акцию с флагами КНР.

Параллельно прошел митинг учителей, который, по оценке полиции, собрал 8,3 тыс. участников, тогда как организаторы сообщили о 22 тыс. собравшихся, пишет Reuters.

Фотогалерея 
Разгон протестующих в аэропорту Гонконга. Фоторепортаж

Массовые акции протеста начались в Гонконге в июне, поводом стал законопроект об экстрадиции в Китай. На фоне митингов власти отложили рассмотрение документа на неопределенный срок, но демонстранты требуют полностью отказаться от этой идеи.

В начале августа к протестам присоединилась треть авиадиспетчеров аэропорта Гонконга — в результате только 5 августа было отменено более 200 рейсов, а гендиректор крупнейшей в регионе авиакомпании Cathay Pacific Руперт Хогг ушел в отставку.

Теги: Гонконг, акция протеста
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